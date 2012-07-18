تشکیل فراکسیون مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس هم اندیشی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانهای کشور در هتل سالاردره ساری اظهار داشت: با تشکیل این فراکسیون، این انجمن دبیری فعالیت های پارلمانی را برعهده خواهد گرفت.

وی افزود: مصرف کنندگان مهم ترین ضلع اقتصاد کشور بوده که متاسفانه در گذشته مورد بی مهری هایی قرار گرفتند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور با اشاره به اینکه طرح قانون حمایت در سال 78 در مجلس طرح و تصویب شده، تصریح کرد: هم اکنون 263 انجمن شهرستانی و 29 انجمن استانی در 30 استان کشور راه اندازی شده است.

جعفری با بیان اینکه ساختار جدید انجمن به زودی به استانها ابلاغ می شود، یادآور شد: سه هزار نفر اعضای اصلی این هیئت را تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه دولت باید توجه بیشتری به فعالیتهای این انجمن داشته باشد، افزود: این انجمن یک تشکل مردمی بوده و مدافع حقوق مردمی است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور با اشاره به اینکه ثبت اجتماعی و رفاه نسبی در جامعه ای که حقوق مصرف کنندگان را رعایت کند، وجود دارد، اظهار داشت: بررسی خدمات پس از فروش و تقویت جایگاه مردمی و مصرف کننده توسط این انجمن تقویت می شود.

وی با اعلام اینکه همه ساله روز نهم اسفند به سالروز حمایت از حقوق مصرف کننده نامگذاری شده، افزود: متاسفانه در گذشته تنها این روز حیث اقتصادی معرفی شده بود.

جعفری با اشاره به اینکه جشن روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نهم اسفندماه 92 با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود، اظهار داشت: قصد داریم در این روز از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واقعی در این همایش ملی قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه سه هزار نیروی انسانی کارآمد در 300 انجمن شهرستانی کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود: با بکارگیری توان این افراد می توانیم نقش اثرگذاری را در تعاملات داخلی و بین المللی صورت دهیم.

وی با تاکید بر تعامل بیشتر روسای استانی انجمن با نمایندگان استانها، تصریح کرد: هم اکنون مبادلات بین المللی و تبادل تجربیات این انجمن با کشورهای دیگر فراهم شده است.

به گزارش مهر، نخستین هم اندیشی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانهای کشور، تا عصر پنجشنبه در هتل سالاردره ساری ادامه خواهد داشت.