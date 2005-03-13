آخرين مهلت انتخاب كاروانهاي عمره ؛ 21 فروردين ماه

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 30 تا 40 هزار نفر از افرادي كه در سال 82 براي رفتن به عمره مفرده ثبت نام كرده اما با توجه به ظرفيت اعزامها در سال 83 ، اعزام نشده اند ، در سال 84 دراولويت اعزامها قرار دارند.

وي افزود: با توجه به آمار رسيده از سوي بانك ملي ، در سال جاري تاكنون 400 هزار نفر در بانك ثبت نام كرده اند ، همچنين ظرفيت اعزامها براي سال 84 بيش از 400 هزار نفراعلام شده بنابراين تمامي اين افراد به عمره مشرف خواهند شد .

وي خاطر نشان كرد: ثبت نام در كاروانها امسال در 2 مرحله انجام مي شود و اين امر نيز به منظور جلوگيري از تجمع و رفع مشكلات متقضايان عمره صورت خواهد گرفت.

مدير سازمان حج استان تهران با اشاره به اينكه مرحله اول اعزامها از 14 فروردين آغاز و تا 15 خرداد ماه ادامه دارد ، تاكيد كرد: متقاضياني كه به دلايلي نمي خواهند در اين مدت به عمره اعزام شوند مي توانند در مرحله دوم كه از تاريخ 24 فروردين ماه آغاز مي شود به كارگزاران مجاز سازمان حج مراجعه كنند .