سینمای ایران پس از 30 سال ساختار منسجمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری ظهر چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش بین المللی میان رشته ای "هنر، زبان و تکنولوژی" در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برنامه های سینمایی در 10محور با دور نمای 10 سال ترسیم شده، اظهار کرد: تحول در ساختارهای دولتی و خصوصی و تبدیل معاونت سینمایی وزارت ارشاد به سازمان سینما یکی از محورهای برنامه های سینمایی است.

وی در خصوص دستاوردهای تشکیل سازمان سینمایی گفت: این سازمان بنای بزرگی است که زیر ساختهای آن در حال فراهم شدن است.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه سینمای ایران در دستیابی به آرمانهای متعالی اسلام و انقلاب مسیر کوتاهی دارد، افزود: حوزه سینما این قابلیت را دارد که هر چه زودتر به اهداف آرمانی خود دست یابد اما سینما هنوز در غفلت و بی خبری مانده است.

حوزه سینما با سایر حوزه های ارتباط برقرار کرده است

وی افزود: حوزه سینما با توجه به اقتضائات خود با سایر حوزه های هنری و اجتماع ارتباط برقرار کرده تا آنها نیز از این مسیر کوتاه سینما برای رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی بهره ببرند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از فیلم ها بعد از دریافت مجوز در اکران دچار مشکل می شوند، افزود: آنچه قانون است انجام می شود ودر این راستا قوانین هیچ تکلیفی بر گردن ما نگذاشته است.

افتتاح سینما مشهد همزمان با عید فطر

رئیس سازمان سینمایی کشور از افتتاح سینمایی با پنج سالن در عید فطر سال جاری خبر داد و افزود: بهترین پردیس سینمایی با پنج سالن در سینماهویزه افتتاح می شود.