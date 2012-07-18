قرآن کریم زمینه ساز اتحاد مسلمان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی عصر چهارشنبه در دومین دوره تربیت مربی مرکز تربیت معلم قرآن کریم افزود: نشر و گسترش فرهنگ غنی قرآن در جامعه بسیاری از ناهنجاریها را کاهش می دهد.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی آمادگی هر گونه همکاری برای توسعه مراکز تربیت معلم قرآن کریم در استان را داراست.

حجت لااسلام حکیمی رئیس مرکز تربیت معلم قرآن کریم اهل بیت علی آبادکتول گفت: در دوره جدید این مرکز 50 نفر از بانوان ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: در این دوره مربیان در کلاسهای حفظ و تفسیر قرآن کرین شرکت خواهند کرد و در دوره اول این مرکز، 70 نفر از خواهران شرکت کردند که دو سال از مدت تحصیل آنها سپری شده است.

وی عنوان کرد: در یکسال آینده جشن اولین فارغ التحصیلان مرکز تربیت معلم قرآن کریم اهل بیت برگزار و بارائه گواهینامه به مربیان، زمینه اشتغال آنها فراهم می شود.

حکیمی بیان داشت: با توجه به نوپا بودن این مرکز، خیران برای احداث ساختمان جدید مساعدت کنند.