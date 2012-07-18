سعید پورابوالقاسم در گفتگو با خبرنگار مهر با مطلوب ارزیابی کردن بازدیدها از نمایشگاه رسانه های دیجیتال الیگودرز اظهار داشت: در روزهای ابتدایی نمایشگاه بازدیدها ضعیف بود که مرور با اطلاع رسانی صورت گرفته بازدیدها افزایش یافت.

وی با بیان اینکه بازدیدها از نمایشگاه روز به روز چشمگیرتر می شود، افزود: همچنین خرید مردم از نمایشگاه نیز در حد قابل قبولی بوده است.

مسئول برگزاری نمایشگاههای استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه نمایشگاه رسانه های دیجیتال الیگودرز سی و چهارمین نمایشگاه شهرستانی در این زمینه است، عنوان کرد: همچنین این نمایشگاه سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان لرستان محسوب می شود.

پورابوالقاسم تصریح کرد: لرستانی نخستین استانی است که سه شهرستان آن میزبان نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه ریزی شده است که چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در استان در نیمه دوم امسال در مرکز لرستان برگزار شود.

مسئول برگزاری نمایشگاه های استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده است که تا پایان امسال 50 نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سراسر کشور برگزار شود که به طور قطع این رقم محقق خواهد شد.

پورابوالقاسم با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال خیلی مثمر ثمر بوده است، افزود: خوشبختانه این نمایشگاه ها منشا دستاوردهای خوبی در مناطق مختلف کشور بوده است.

وی آشنایی مردم با رسانه های دیجیتال را از جمله توفیقات برگزاری این نمایشگاهها برشمرد و بیان داشت: نمایشگاه های رسانه های دیجیتال مقدمه ای برای آشنایی هر چه بیشت مردم و فراگیری رسانه های دیجیتال در کشور است.

مسئول برگزاری نمایشگاه های استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با اشاره به برگزاری جشنواره کودک و رسانه، کارگاههای آموزشی مختص گروههای سنی مختلف در قالبهای عمومی و تخصصی را از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه های شهرستانی برشمرد و بیان داشت: خوشبختانه در نمایشگاه رسانه های دیجیتال الیگودرز از این بخش ها استقبال خوبی صورت گرفت.

پورابوالقاسم همچنین در مورد غرفه های پربازدید نمایشگاههای شهرستانی نیز عنوان کرد: در هر نمایشگاهی شرایط بازدیدها و علاقمندی مردم متفاوت است ولی به طور معمول غرفه های مربوط به بازیهای رایانه ای و همچنین غرفه خانواده و رسانه های دیجیتال از بخش های پربازدید نمایشگاهها است.

وی با تاکید بر اینکه در برگزاری نمایشگاهها بیشتر به دنبال ارتقا فرهنگی در این زمینه هستیم تا بحث فروش محصولات، عنوان کرد: از سوی دیگر رویکرد ما عرضه نرم افزارها و محصولات تولید داخل در قالب این نمایشگاه ها بوده است.

مسئول برگزاری نمایشگاههای استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال توسعه نمایشگاه ها در شهرستانهای مختلف کشور و همچنین فراهم آوردن زمینه معرفی رسانه های دیجیتال را از اولویت های این مرکز برشمرد.