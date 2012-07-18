به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس وکارگاه آموزش بازیگری تئاتر حوزه هنری خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت: بستر تئاتر در این استان فراهم شده و مسئولان باید از این هنر حمایت کنند.

آرش دادگر در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی بازیگری تئاتر افزود: با توجه به فراهم بودن بستر مناسب تئاتر در خراسان شمالی حمایت مسئولان و برنامه ریزی‌های مناسب می‌تواند به حضور فعال این استان در جشنواره‌های فجر بینجامد.

وی افزود: شرکت 40 هنرمند تئاتر در این کارگاه آموزشی نشان می‌دهد که خراسان شمالی هنرمندانی مستعد و علاقمند به تئاتر دارد.

290 کیلومتر از راه‌های روستایی مانه و سملقان مرمت شد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مانه و سملقان گفت: در سه ماهه اول سالجاری 290 کیلومتر از راه‌های روستایی غیر آسفالته شهرستان مانه و سملقان در دو مرحله توسط اکیپ‌های اداره راه و شهرسازی شهرستان تسطیح و مرمت گردیده است.

جعفری افزود: با توجه به وقوع سیلاب‌های کم سابقه در سال جاری عملیات راهداری و مرمت راه‌های تخریب شده تا اواسط تیر ماه در حال انجام بوده و تمامی راه‌های روستایی غیر آسفالته در بخش مانه، توسط ماشین آلات راهداری و اکیپ‌ها تسطیح، رسوب برداری و بازگشایی شده است.

وی تصریح کرد : در بخش ارتقاء ایمنی جاده‌ها 110 کیلومتر جاده آسیایی و 62 کیلومتر راه روستایی خط کشی محدود شده و در بخش لکه گیری آسفالت راه‌های حوزه شهرستان جمعا 200 تن آسفالت گرم با هزینه‌ای بالغ بر 180 میلیون ریال و 220 تن آسفالت سرد با هزینه‌ای بالغ بر 160 میلیون ریال به کار گرفته شده است.

کارکنان بهزیستی دارای انگیزه مضاعف خدمتگزاری هستند

همزمان با هفته بهزیستی استاندار خراسان شمالی در دیدار با مدیرکل و معاونین بهزیستی استان گفت: کسانی که در بهزیستی خدمت می‌کنند دارای انگیزه بالا و مضاعف خدمتگزاری به مردم هستند.

محمود احمدی بیغش افزود: تلاش کارکنان بهزیستی بسیار ارزشمند و در راستای کسب رضای الهی است.

وی خواستار ارتباط بیشتر مسئولان بهزیستی با استانداری، برای توجه و خدمت بیشتر به جامعه هدف شد.

در این دیدار مدیرکل بهزیستی استان نیز گزارشی از عملکرد یکساله این اداره کل را به اطلاع نماینده عالی دولت در خراسان شمالی رساند.

در پایان یک تخته تابلو فرش نفیس، تولیدی یکی از مددجویان بهزیستی به استاندارخراسان شمالی اهداء شد.