هفت میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان با اشاره به فعالیتهای این سازمان تصریح کرد: به جهت کاهش تصدی گریهای دولتی در این سازمان 16 درصد از آموزشهای مهارتی و فناوری به آموزشگاه های بخش خصوصی واگذار و در این راستا 900 هزار نفر ساعت کلاسهای آموزشی برگزار شده است.

وی با اشاره به محقق شدن تعهدات آموزشی بخش خصوصی در استان افزود: امسال با افزایش چهار درصدی واگذاری آموزشهای مهارتی و فناوری به آموزشگاه های بخش خصوصی، میزان واگذاری این آموزشها به بخشهای غیردولتی به 20 درصد می رسد.

صفری با بیان اینکه یک میلیون نفر ساعت آموزشهای مهارتی امسال توسط بخش خصوصی استان انجام می شود، اضافه کرد: واگذاری آموزشهای فنی و حرفه ای به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی انجام می شود و باید هر سال بر تعداد این آموزشها افزوده شود.

مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به عملکرد آموزشی مراکز دولتی سازمانهای فنی و حرفه ای یادآور شد: در سال 90 شش میلیون نفر ساعت در مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان آموزشهای مهارتی برگزار شد و 22 هزار نفر مهارتهای مختلف را یاد گرفته اند.

وی از تحقق 100 درصدی آموزشهای مهارتی بخش دولتی در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در سال 91 آموزش مهارتی در بخش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 10 تا 20 درصد افزایش می یابد تا کارآموزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهند.

صفری اجرای طرح استاد شاگردی را در برخی از رشته های سنتی استان ضروری برشمرد و افزود: در این طرح شغلهای سنتی استان که مورد غفلت واقع شده احیا می شود تا ارزش واقعی خود را در یابند.

مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به میزان تعهد سازمان فنی و حرفه ای در اجرای طرح استاد شاگردی اضافه کرد: در سال گذشته هزار و 748 نفر برای طرح استاد شاگردی تعهد داشتیم که این تعداد اجرا شده و در سال 91 نیز 20 درصد افزایش طرح استاد شاگردی خواهیم داشت.