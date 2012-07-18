احداث جاده میاندوآب به میانه خرداد ماه سال آینده تمام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عیسی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از روستاهای بخش باروق که در حاشیه این جاده واقع هستند گفت: این طرح قدیمی و نیمه تمام جز طرح های مهر ماندگار قرار گرفته که با اختصاص اعتبارلازم سال آینده به اتمام می رسد.

وی افزود: با اتمام این طرح بیش از 100 روستای اطراف این محور از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

طرح جاده میاندوآب - میانه بیش از 180 کیلومتر است در پنج قطعه اجرا می شود که دو قطعه آن در شهرستان میاندوآب قرار دارد.

عملیات اجرایی قطعه یک به طول 36 کیلومتر به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است و قطعه دوم نیز به طول 36 کیلومتر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

با اتمام این طرح و اتصال آن به آزاد راه تهران – تبریز فاصله این شهر به مرکز کشور 60 کیلومتر کوتاهتر می شود قطعات دیگر این راه در آذربایجان شرقی بیش از 50 درصد پیشرفت دارد.