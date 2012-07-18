نگاه حکیمانه اسلام به خانواده باید تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در همایش ملی مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی خانواده گفت: خانواده به عنوان نهاد اصلی نقش اساسی را در جامعه ایفا می کند و وجود یک سازمان رسمی مسئول نهاد خانواده الزامی است.

وی با اشاره به تاثیر خانواده در ایجاد برخی ناهنجاری ها، اظهار داشت: بهتر است سازمانی تنظیم امور خانواده را برعهده بگیرد تا مسائل و مشکلات خانواده را قبل از آسیب رسانی رصد کند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: تمام افراد بر سر سفره خانواده نشسته اند و اگر بر بزهکاری های رخ داده تامل کنیم می بینیم که بیشتر افرادی که دارای خانواده مستحکم نبوده اند این اقدامات را انجام داده اند.

شیعه بودن دلیل تهاجمات دشمنان است

وی ادامه داد: کشور ما و در راس آن جوانان به علت شیعه بودن مورد هجمه دشمنان قرار دارد و یکی از راهکارهای دشمن برای انحراف جوانان و تضعیف خانواده ترویج اعتیاد و بی بندوباری در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه محیط سالم خانواده فرزندان شایسته تربیت می کند، گفت: حضور مددکار اجتماعی در کنار خانواده برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه، مددکار اجتماعی باید دارای کرامت نفس و صبر باشد، گفت: دولت و مجلس باید بهزیستی را حمایت و برای پیشگیری و استحکام خانواده سرمایه گذاری کند و از همه مهمتر سیاستگداری جمعیتی را در دستور کار قرار دهد زیرا پیشگیری مهم تر از درمان است.