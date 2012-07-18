12 هزار بافنده فرش گلستان بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر چهارشنبه در جمع بافندگان فرش گلستان در نخستین هم اندیشی فرش دستباف گلستان در خصوص پروانه های صادر شده در این زمینه بیان داشت: ما در استان تا به حال 88 پروانه تولید فرش کارگاهی صادر کرده ایم که از بین اینها 28 مورد به صورت فعال در غالب مجتمع در استان فعالیت می کنند و بیش از 700 نفر در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به قدامات در حوزه فرش در گلستان افزود: از جمله اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است ایجاد بانک اطلاعاتی برای بافندگان و بیمه شدگان به تفکیک شهرستانها ایجاد کرده ایم و سعی کرده ایم تا با جلسه و هماهنگی با دستگاه های اجرایی بانک اطلاعات را کامل کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین از دیگر کارهای ما ساماندهی انجمن طراحان است که این کار در حال حاضر در دست اقدام است و اهدای تسهیلات ،ایجاد پوشش های صادراتی فرش حتی در زمینه اعزام به نمایشگاه های مختلف و برگزاری جلسه هم افزایی و ارزش افزوده از دیگر اقدامات ما بود.



رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ایجاد آموزش ها در راستای فرش دستباف ،برگزاری جشنواره های فرش و همچنین برگزاری جلسات کمیته فرش در جهت تقویت فرش استان را از برنامه های مفید دیگر این سازمان در جهت پیشرفت این هنر و صنعت مهم دانست.

