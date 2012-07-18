جشنواره علوم قرآنی در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری ظهر چهارشنبه در ستاد جشنواره و نمایشگاه علوم قرآنی اظهار داشت: جشنواره علوم قرآنی در بخش شهرستانی در رشته های قرائت ترتیل ویژه برادران ، حفظ جز 30 قران کریم ویژه خواهران، مفاهیم، خوشنویسی، شعر و داستان کوتاه برگزار می شود و افراد برتر هر رشته به مرحله استانی راه می یابند.

وی افزود: رشته های فیلمنامه نویسی و فیلم کوتاه قرانی، تحقیق و پژوهش های قرانی و ایده پردازی قرانی نیز بدون مرحله شهرستانی و به صورت استانی برگزار خواهد شد.

قنبری ادامه داد: توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین مردم ، تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی، ایجاد زمینه مناسب برای جذب و حضور جوانان، توسعه و ترویج معنویت در جامعه و ایجاد انگیزه در قشر دانشگاهی، فرهنگی و حوزوی برای پژوهش و تعمق در کتاب الهی از اهداف این برنامه فرهنگی است.

قنبری افزود: براساس شیوه نامه این نمایشگاه 11 دستگاه اجرایی عضو ستاد این نمایشگاه هستند و وظایف هر دستگاه به تفکیک مشخص شده است.

وی گفت: جشنواره علوم قرانی و نمایشگاه قرآن و عترت در هفته دوم ماه مبارک رمضان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: موسسات قرانی بهلول و ثامن الحجج برای برگزاری طرح 1446 در روستاهای شهرستان به ویژه روستای رحمت آباد و نوده پشنگ تبلیغ و اطلاع رسانی کنند و موسسه بهلول در این زمینه با روحانیون مستقر در روستا رایزنی کند.

قنبری افزود: مراسم جزخوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان هر شب در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.

وی گفت: اداره تبلیغات اسلامی جدولی از روستاهای شهرستان را تهیه و براساس آن روزانه از اهالی روستاهای مختلف برای شرکت در مراسم جزخوانی قران و بازدید از نمایشگاه دعوت خواهد کرد.