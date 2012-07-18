دومین نشست کارگاهی نمایشگاه رسانه های دیجیتال الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که برای آشنایی کاربران با راهکارهای ارتقاء امنیت در استفاده از اینترنت برگزار شده بود ، یک کارشناس امنیت شبکه گفت: حفظ امنیت یکی از مهمترین مقوله هایی است که هر کاربر باید به آن دقت کافی داشته باشد.

اسلام خواه ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه بی اطلاعی نسبت به راهکارهای امنیتی تا کنون نتایج تاسف بار اخلاقی، اجتماعی و فردی در جامعه داشته است.

3 موضوع در رابطه با حفظ امنیت در فضای مجازی

وی گفت: در فضای اینترنت در مورد سه موضوع باید حفظ امنیت مد نظر باشد که هکرها نتوانند برای انواع سوء استفاده به آن دست یابند.

این کارشناس امنیت شبکه عنوان کرد: اطلاعات حقیقی از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی و مواردی از این دست که به شدت مورد سوء استفاده هکرها قرار می گیرد از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اسلام خواه افزود: اطلاعات موجود در سیستم از قبیل فیلم، عکس، فایلهای اداری و تحقیقاتی و ... از جمله این موارد است که دستیابی هکرها به این اطلاعات تاکنون حوادث تاسف باری از قبیل سرقت و توزیع فیلم های خانوادگی را موجب شده است.

وی عنوان کرد: همچنین User name و password حسابهای بانکی و ... از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه کاربران قرار گیرد چرا تلاش هکرها برای دستیابی به چنین رمزهایی نتایج مخربی به بار آورده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص استفاده از سایت بانکهای مختلف برای بررسی حسابهای شخصی و جابجایی پول گفت: کاربرانی که از چنین سایت هایی استفاده می کنند، برای حفظ امنیت حسابهایشان باید به آدرس باز شده در اینترنت دقت کنند و مراقب باشند که حتما در ابتدای هر آدرسی، پروتکل جهانی http وجود داشته باشد.

اسلام خواه در پایان از همه کاربران شرکت کننده در نشست خواست با رعایت امنیت شبکه و حفظ و فراگیری ضوابط آن از بسیاری اتفاقات ناگوار شخصی و خانوادگی جلوگیری کنند.

خلا برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در الیگودرز احساس می شد

رئیس دانشگاه پیام نور الیگودرز گفت: سالهاست که خلأ برگزاری چنین نمایشگاهی در الیگودرز احساس می شد و مدتهاست که چشم به راه برگزاری چنین نمایشگاهی هستیم.

ایرج رمضانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال الیگودرز گفت: تا به حال چندین نمایشگاه در حوزه کتاب در شهرستان برگزار شده بود اما جای خرسندی است که با تلاش های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نخستین بار نمایشگاه نرم افزارهای دیجیتال در شهر برگزار شده که قطعا نتایج پرباری به جا خواهد گذاشت.

وی گفت: با توجه به وجود پنج دانشگاه در الیگودرز با تعداد بالای دانشجو، حضور چنین نمایشگاههایی برای مرتفع کردن نیازهای دانشجویان ضروری می باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور الیگودرز در پایان ضمن تشکر از برگزار کنندگان نمایشگاه گفت: امیدوارم شاهد تداوم چنین نمایشگاه هایی باشیم.