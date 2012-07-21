به گزارش خبرنگار مهر، آغاز فصل تابستان و مسئله پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان همواره یکی از دغدغه‌های مهم مسئولین فرهنگی و آموزشی است.

این مسئله در شهرهای برخوردار با برگزاری انواع کلاس‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی و ... توسط نهادهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و در پایان تابستان نیز هم خانواده‌ها از آموخته‌های فرزندان دلبند خود رضایت نصفه و نیمه داشته و مسئولین فرهنگی نیز شاخص‌های آماری اتاق خود را چند درجه‌ای بالاتر تنظیم می‌کنند.

در سال‌های گذشته مسئله اوقات فراغت برای دانش آموزان مناطق روستایی اصلا مطرح نبود چرا که این دانش آموزان از بعد از ظهر همان روزی که آخرین امتحان خود را می‌دادند یا راهی مزارع می‌شدند و یا چوب چوپانی به دست گرفته و گله‌های کوچک گوسفند را به چرا می‌بردند.

در سال‌های اخیر با تغییر رویه زندگی، مدرن شدن کشاورزی، صنعتی شدن دامداری‌ها و در کل تغییرات حاصله در الگوی زندگی و درآمد روستاییان مسئله اوقات فراغت برای دانش آموزان روستایی و والدین آنها به دغدغه‌ای مهم بدل شده است.

همان طور که در مراکز شهری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای متولی اوقات فراغت دانش آموزان، برای اجرای انواع برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برنامه ریزی می‌کند، این روزها این کانون فعالیت‌های خود را در سطح روستاهای خراسان شمالی نیز گسترش داده است.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

کتابخانه‌های سیار روستایی در بخش‌های راز و جرگلان و روستاهای اطراف بجنورد هم اکنون در حال فعالیت هستند.

در این کتابخانه‌ها علاوه بر امانت دادن کتاب، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوعی برای دانش آموزان روستایی اجرا می‌شود، از قصه گویی و شعر خوانی گرفته تا نمایش فیلم و برگزاری مسابقات فرهنگی.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در حال حاضر 3 کتابخانه روستایی بخش‌های راز و جرگلان و بجنورد در مجموع حدود 60 روستا را پوشش می‌دهند.

علی ارکانی فرد اظهار داشت: کتابخانه‌های سیار روستایی با حضور در روستاهای محروم، دانش و آگاهی را برای فرزندان این روستاها به ارمغان برده و سعی دارد ضمن برقراری عدالت نسبی اجتماعی در حوزه فرهنگی استعدادهای بالقوه کودکان و نوجوانان روستاهای خراسان شمالی را شناسایی و زمینه‌های رشد و بالندگی آنان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: هر کدام از کتابخانه سیار روستایی به طور متوسط 22 روستا و 800 عضو را تحت پوشش فعالیت‌های فرهنگی و کتاب خوانی قرار داده که مراجعه به هر روستا هر دو هفته یک بار انجام خواهد شد.

ارکانی فرد تعداد کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه سیار روستایی را در منطقه راز 500 نفر و در منطقه غلامان نیز 564 نفر اعلام کرد و افزود: کتابخانه سیار روستایی بجنورد نیز هم اکنون در حال عضو گیری بوده و استقبال کودکان و نوجوانان روستایی نیز از آن بسیار چشمگیر است.

وی اظهار داشت: در این کتابخانه‌ها مربی مسئول علاوه بر امانت دادن کتاب‌ها به انجام فعالیت‌هایی چون قصه گویی، شعر خوانی، روخوانی کتاب، نمایش فیلم، کاردستی، بازی و سرگرمی و ... نیز می‌پردازد.

این مسئول اضافه کرد: مربیان این کتابخانه‌ها در کنار این فعالیت‌ها اقدام به برگزاری مسابقات فرهنگی، فعالیت‌های ادبی و هنری، برگزاری جشن و نمایشگاه، برگزاری اردوهای تفریحی و نیز بازدید از مراکز تفریحی و گردشگری می‌کنند.

ارکانی فرد در مورد تعداد کتاب‌ها و گروه سنی کتابخانه سیار روستایی، اظهار داشت: مجموعه کتاب‌های این کتابخانه در زمینه‌های مختلف علمی، هنری، ادبی و دینی بوده که حداقل وجود 5 جلد از هرعنوان برای گروه‌های سنی ضرورت دارد.

وی گفت: مجموعه‌هایی از نوار کاست، سی دی و دی وی دی در زمینه قصه، شعر، سرود، فیلم‌های مناسب و بازی‌ها و سرگرمی‌های سازنده در کتابخانه‌های سیار روستایی نیز موجود است.

ارکانی فرد با بیان اینکه این کتابخانه‌ها در مجموع دارای 6 هزار جلد کتاب هستند اظهار داشت: برای راه اندازی کتابخانه‌های سیار در راز و جرگلان 250 میلیون ریال و برای کتابخانه سیار بجنورد نیز 650 میلیون ریال هزینه شده است.

جهل من و علم تو فلک را چه تفاوت!؟

تماشای شور و اشتیاق کودکان و نوجوانان روستایی خراسان شمالی برای رسیدن کتابخانه سیار به روستاهای آنان و پایان انتظار 2 هفته‌ای آنچنان لذتی دارد که ناچشیده ها از درک آن عاجزند.

دانش آموزانی که در فصل تابستان فارغ از اندیشه مشق و تکلیف فردا صرفا برای دل خود کتابی می‌گشایند و در دریای اندیشه‌های آن غرق می‌شوند.

خود را قهرمان داستان انگاشته و در همان حالی که همراه مارکوپولو از کشتی دزدان دریایی فاصله می‌گیرند انگورهای چیده شده از باغ همسایه را نیز دانه دانه در دهان گذاشته و لذت آن را تا مغز استخوان تجربه می‌کنند.

اگرچه حدود 8 قرن پیش رشیدالدین وطواط شاعر دوره خوارزمشاهیان با ظرافت تمام به اینکه "جهال در تنعم و ارباب فضل را / بی صد هزار غصه یکی نان نمی‌رسد" شدیدا اعتراض کرده و از جهانی که دانا در آن جز حزن و ناراحتی چیز دیگری دستگیرش نمی‌شود نالیده است، اما این کودکان و نوجوانان روستایی غرق در مطالعه کتاب، می‌خواهند ثابت کنند که آن دوران دیگر به سر آمده و اکنون روزگار، روزگار دانایی و توانایی است و جاهل و نادان را جای و جایگاهی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیست.

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گزارش: علی خادمی