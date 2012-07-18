اعزام هزار مبلغ دینی به مناطق مختلف گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیر زاده با بیان اینکه بیش از دو هزار و 500 مسجد در استان وجود دارد که بیشتر آنها برای پذیرایی ماه مبارک رمضان غبار روبی می شوند، افزود: بیش از هزار مبلغ دینی به تمام روستاها، شهرها، تکایا و مساجد مختلف در استان اعزام خواهد شد.

وی در ادامه برگزاری جلسات قرآنی، محافل انس با قرآن، تشکیل کلاسهای فقهی، حلقه های معرفتی و گردهمایی توجیهی در دهه پایانی ماه شعبان را از دیگر برنامه های تبلیغات اسلامی گیلان عنوان کرد.

احتمال آبگرفتگی دوباره معابر

اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با نفوذ تدریجی سامانه هوای پرفشار از عصر پنج شنبه تا صبح شنبه در گیلان باران می بارد.

وزش باد، کاهش دو تا پنج درجه دمای هوا، رعد و برق و مواج شدن دریا از مهمترین پدیدههای جوی در این مدت خواهد بود.

آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه های گیلان نیز از پنج شنبه تا شنبه آینده دور از انتظار نیست،هواشناسی توصیه کرد: شهروندان و مسافران از استقرار در کنار رودخانه ها خودداری کنند.

معتاد بودن 90 درصد سارقان در صومعه سرا

فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: در حال حاضر 90 درصد از وقوع سرقتها و سارقان اموال عمومی در این شهرستان را افراد معتاد شامل می شوند که برای تامین هزینه های مواد مصرفی خود دست به سرقت می زنند.

فریدون آقایی همچنین به میزان مواد مخدر و عاملان توزیع و مصرف آن در صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: در هفته های گذشته بیش از 510 گرم تریاک، 16 گرم هروئین و 670 گرم دیگر مواد مخدر در صومعه سرا کشف و ضبط و در این زمینه 30 نفر از عاملان مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

پرداخت مطالبات چایکاران استانهای شمالی

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از پرداخت بخش دیگری از مطالبات چایکاران استانهای شمالی در آینده ای نزدیک خبر داد.

مهرداد لاهوتی افزود: در جلسه عصر دیروز مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت با معاون راهبردی رئیس جمهور بعد از بررسی مشکلات چایکاران مقرر شد که 10 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران تا پایان هفته پرداخت شود .

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد که هفت میلیارد تومان در اختیار قرارگاه سازندگی قرب کوثر قرار گیرد تا مساجد گیلان مرمت و بازسازی شود.

فعالیت 12 کارگروه جوان در سیاهکل

مشاور امور جوان فرماندار سیاهکل از فعالیت 12 کارگروه با محوریت " جوان امروز و مدیران فردا " در این شهرستان خبر داد.

سید تقی حسین پور در نخستین جلسه شورای جوان شهرستان سیاهکل به نقش ارتباط تنگاتنگ گروه مشاوران جوان با مدیران تاکید کرد و وجود مشاوران جوان را در کنار مدیران باتجربه مفید دانست.

امام جمعه سیاهکل نیز در این جلسه با اشاره به نقش جوان در جامعه امروز گفت: نقش جوان در تعیین سرنوشت جوامع و تحولات، تاکنون تعیین کننده و انکار ناپذیر بوده است.

مرتضی برگستان مشاور جوان استاندار و رئیس گروه مشاوران گیلان نیز هدف از این نشست را ترویج فرهنگ کار و مسئولیت پذیری در حوزه جوانان ذکر کرد.

افتتاح مرکز توانبخشی طلیعه ماندگار

به مناسبت هفته بهزیستی با پیام بهزیستی، سرمایه اجتماعی و ولایت مداری، مرکز توانبخشی شبانه روزی سالمندان طلیعه ماندگار افتتاح شد.

ایجاد مجموعه ای از خدمات به سالمندان در سطح شهر به نحو مطلوب، ایجاد مجموعه توانبخشی جامع دارای خدمات بصورت مهد و شبانه روزی و ارائه خدمات به آنان و فضای گردشگری با ایمنی کامل از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مرکز مزبور است.

ارائه خدمات فیزیوتراپی، روانشناسی، کاردرمانی و پرستاری از دیگر خدمات مرکز توانبخشی شبانه روزی سالمندان طلیعه ماندگار است.

لزوم رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه

نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان آستانه اشرفیه با تقدیر از مسئولان و کارکنان بهزیستی در ارائه خدمات خداپسندانه به نیازمندان گفت: با توجه به تقدس فعالیت بهزیستی، فعالیتهای این نهاد باید همچنان در خدمت به نیازمندان ادامه یابد.

آیت الله مختار امینیان با اشاره به اینکه فعالیتهای بهزیستی همواره اجر و پاداش خداوند را به دنبال دارد بر ضرورت رسیدگی به مشکلات طبقات ضعیف جامعه تاکید کرد.

وی با ابراز رضایت از کارها و فعالیت اداره بهزیستی شهرستان آستانه اشرفیه از آنان خواست همچنان با همین روحیه به مسایل و مشکلات تمامی نیازمندان و مددجویان خود رسیدگی کنند.

برآستان جانان ویژه برنامه افطار رادیو گیلان

برآستان جانان عنوان برنامه ایست رادیویی ویژه افطار در ماه مبارک رمضان که هر روز از رادیو گیلان پخش می شود.

برنامه برآستان جانان قبل از اذان مغرب به مدت 120 دقیقه با آیتمهای گزارش، دعای گیلکی، دعای روز، نمایش رادیویی، مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان، پرسش و پاسخ، گزارش از آداب و رسوم نواحی مختلف استان در ماه مبارک رمضان، گزارش از زندانیان و غیره پخش خواهد شد.

تهیه کنندگان این برنامه کامران سحرخیز، محمود فخاری، رحمت حقی پور گویندگان آقایان حسنی، حقدوست، خانمها واحد، فرقانی، ربیعی و دواتگر همینطور گزارشگران خانمها زهرا سلیمانی، شاکری، مریم شیرزاد و نویسندگان مریم واحد، نرجس انساندوست، رحمت حقی پور هستند.

تمنای وصال ویژه برنامه سحر رادیو گیلان

تمنای وصال نام برنامه ایست ویژه سحر در ماه مبارک رمضان که از رادیو گیلان پخش می شود، این برنامه 120 دقیقه ای که به مدت یک ماه ادامه می یابد، قبل از اذان صبح پخش خواهد شد.

برنامه تمنای وصال که با پخش اشعار مذهبی، تواشیح، دعای سحر، تفسیر قرآن همراه است در آن گزارش از مشاغل مختلف در ماه رمضان، تلفنهای مردمی، گزارش از آئین های بومی، مباحث تغذیه و شرح دعای ابوحمزه شمالی نیز پخش می شود.

تهیه کنندگان این برنامه محمود فخاری، کامران سحرخیز، مسعود محمدزاده، نویسندگان کامران سحرخیز، مسعود محمدزاده، گویندگان بهرام نوری، میراب سمیعی و حسنی، گزارشگران زهرا سلیمانی، شعبانی و ارتباطات علی شمسایی می باشند.

جمعه بازار در رادیو

زندگی در عصر حاضر با استرسها و عوامل اضطراب زای فراوانی روبه روست و مردم به دلیل قرار گرفتن در معرض چنین شرایطی شادمانی و نشاط را فراموش کرده اند، به طوریکه نمود کامل این مشکل را می توان در جامعه مشاهده کرد.

آن گونه که باید شادابی و پویایی یک جامعه فعال و سختکوش به چشم نمی خورد، این در حالیست که در دین مبین اسلام و فرهنگ دینی نیز به شادی و نشاط توصیه شده است، از اینرو رادیو گیلان برای نیل به این هدف به تولید برنامه ای با عنوان " جمعه بازار " اقدام کرده است.

جمعه بازار عنوان برنامه ایست رادیویی کاری از صدای مرکز گیلان با موضوعات مختلف اجتماعی به زبان طنز در عصر جمعه از ساعت 17 به مدت سه ساعت به پر کردن اوقات فراغت مخاطبان می پردازد.

نویسنده و تهیه کننده این برنامه رحمت حقی پور، گویندگان جماور هاشمی، رسول حقدوست و گزارشگر محمد تجدد هستند.