برترینهای جشنواره برتر تدریس تربیت بدنی قطب چهار کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در دو بخش علمی و تخصصی از 23 تیرماه در گرگان آغاز شد و بعد از ظهر چهارشنبه پایان یافت.

در مقطع ابتدایی خواهران (از پایه اول تا سوم)محبوبه احمدی از قم مقام اول، مهناز فرجی شهریور مقام دوم و رویا رجبی نژاد از شهرستان های تهران مقام سوم را کسب نمود.

همچنین در پایه چهارم تا پنجم(خواهران)، بهاره کاتوزیان از خراسان رضوی اول-بهاره بنی طالبی دهکردی از چهارمحال بختیاری دوم و مرجان بختیاری داویجانی از تهران مقام سوم را کسب کردند.

در مقطع ابتدایی برادران از پایه اول تا سوم ابتدایی ، محمد مردانی از گلستان مقام اول را کسب نمود و محمدرضا رشیدی از تهران مقام دوم و حسین غفاری از شهرستان های تهران مقام سوم را بدست آوردند.

همچنین در پایه چهارم تا پنجم(برادران)، مسعود کوثری از خراسان رضوی مقام اول، محمود مولایی از تهران دوم و مصیب پریزن از چهارمحال بختیاری مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در مقطع راهنمایی برادران: مصطفی فیلضی از تهران مقام اول، احمد ساریجالو از شهرستان های تهران دوم و ایوب رستمی از چهارمحال بختیاری مقام سوم را بدست آوردند.

در مقطع راهنمایی خواهران:مژگان مهدی زاده از خراسان رضوی مقام اول، زینب سیرتی از تهران مقام دوم و مرضیه شیرمحمدی از گلستان مقام سوم را کسب کردند.

در مقطع متوسطه برادران: اسماعیل بادلی از گلستان مقام اول را کسب نمودو محمد حسن باقری از تهران مقام دوم و مهدی روغنی از قم مقام سوم، در مقطع متوسطه خواهران: فروزان کاکاوند از تهران مقام اول ، آرزو ایلدر آبادی از خراسان رضوی مقام دوم و گلناز بیگدلی از گلستان مقام سوم را کسب کردند.

کیفیت بخشی هدف جشنواره تربیت بدنی است

محمد بهشتی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره تدریس ، کیفیت بخشی برنامه ها و ساعت درس تربیت بدنی مدارس ، ایجاد انگیزه در دبیران جهت نوآوری و خلاقیت و شناسایی بهترین و موثرترین روش آموزش تربیت بدنی در مدارس است.



بهشتی گفت: رشد مهارت های حرکتی و ورزشی صرفاً با آزادی حرکتی یا برگزاری مسابقات ورزشی(که اوج و قله فعالیت های مدرسه است) بوجود نمی آید بلکه ابتدا پایه و بنیاد مهارت های ورزشی را بایستی شناسایی نمود و سپس متناسب با امکانات و ویژگی های دانش آموزان برای آنان برنامه ریزی و تدبیر نمود که این جشنواره در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.



وی چشم انداز نامشخص، کهنگی برنامه درسی، کم توجهی به امر آموزش،نقض وظیفه و تنیدگی در تدریس را از آسیب های درس تربیت بدنی عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از این عوامل آسیب زا ، فعالیت های متعددی از طریق معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع مخصوصاً در سند تحول بنیادین از طریق معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع مخصوصاً در سند تحول بنیادین تدوین و به مرحله اجراء در آمده است.



معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: از جمله مشخص کردن فعالیت ها و برنامه ها در هر یک از پایه های تحصیلی( مخصوصاً دوره ابتدایی) ، آموزش و ارتقاء سطح علمی و مهارتی دبیران تربیت بدنی کشور، ایجاد مدارس تخصصی ورزشی، جشنواره تدریس دبیران و ... از این جمله برنامه هاست.