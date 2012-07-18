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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

عندلیب خواه:

58 درصد دانش آموزان سمنانی مجلات رشد می خوانند

58 درصد دانش آموزان سمنانی مجلات رشد می خوانند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: درصد تحت پوشش مخاطبین مجلات رشد در مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزی در استان سمنان 58 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده عندلیب خواه عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با عنوان اینکه  58 درصد دانش آموزان تحت پوشش مخاطبین مجلات رشد در مقاطع مختلف تحصیلی هستند، افزود: این استان، مقام سوم درصد مخاطبان تحت پوشش مجلات رشد را در بررسی سالانه نمایندگان مجلات رشد در کشور کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بیشترین مخاطب مجله رشد در استان سمنان مربوط به دانش آموزان دوره ابتدایی با 22.89 درصد است.

به گفته معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، امتیاز کسب شده استان سمنان در بررسی سالانه نمایندگان مجلات رشد در کشور بیش از سه هزار و 389 جلد اعلام شده است.

وی گفت: مجلات رشد زمینه و بستر مناسبی را برای تبدیل ایده‌های دانش‌آموزان به توانمندی‌ها فراهم کرده است.

عندلیب خواه یادآور شد: کل مخاطبان مجلات رشد در بین فرهنگیان و دانش آموزان این استان در هر ماه بیش از 57 هزار و 102 جلد است.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان با مطالعه و حضور در مسابقات ماهانه این مجله سعی کردند آموخته‌های خود را به شکل عملیاتی به ظهور رسانند.

وی در پایان اظهار داشت: انتشار مجلات رشد آن هم در مقطع ابتدایی و با هدف تقویت تفکر و ایده‌پردازی دانش‌آموزان و نونهالان حرکتی مثبت است که در سال تحصیلی گذشته با رویکرد تقویت مهارت و کاربردی کردن این ایده‌ها نمودی واقعی پیدا کرد.

کد مطلب 1653580

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