58 درصد دانش آموزان سمنانی مجلات رشد می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده عندلیب خواه عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با عنوان اینکه 58 درصد دانش آموزان تحت پوشش مخاطبین مجلات رشد در مقاطع مختلف تحصیلی هستند، افزود: این استان، مقام سوم درصد مخاطبان تحت پوشش مجلات رشد را در بررسی سالانه نمایندگان مجلات رشد در کشور کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بیشترین مخاطب مجله رشد در استان سمنان مربوط به دانش آموزان دوره ابتدایی با 22.89 درصد است.

به گفته معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، امتیاز کسب شده استان سمنان در بررسی سالانه نمایندگان مجلات رشد در کشور بیش از سه هزار و 389 جلد اعلام شده است.

وی گفت: مجلات رشد زمینه و بستر مناسبی را برای تبدیل ایده‌های دانش‌آموزان به توانمندی‌ها فراهم کرده است.

عندلیب خواه یادآور شد: کل مخاطبان مجلات رشد در بین فرهنگیان و دانش آموزان این استان در هر ماه بیش از 57 هزار و 102 جلد است.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان با مطالعه و حضور در مسابقات ماهانه این مجله سعی کردند آموخته‌های خود را به شکل عملیاتی به ظهور رسانند.

وی در پایان اظهار داشت: انتشار مجلات رشد آن هم در مقطع ابتدایی و با هدف تقویت تفکر و ایده‌پردازی دانش‌آموزان و نونهالان حرکتی مثبت است که در سال تحصیلی گذشته با رویکرد تقویت مهارت و کاربردی کردن این ایده‌ها نمودی واقعی پیدا کرد.