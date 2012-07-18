همایش عفاف و حجاب در قائم شهر/ طلایه داران تبلیغ در نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر همایش حجاب و عفاف در پارک شهر قائم شهر با حضور حماسی مردم شهید پرور این شهر برگزار شد.

در این همایش دکتر حلیمی استاد دانشگاه و سخنران این برنامه روز سه شنبه 27 تیر ماه 91 گفت: چادر بارزترین آرم حجاب اسلامی در عصر حاضر است که ریشه در قرآن و سیره زنان اهل بیت بویژه حضرت زهرا(س) دارد و چادر سمبل حجاب اسلامی است.



برگزاری همایش طلایه داران تبلیغ در آستانه ماه رمضان

به همت اداره تبلیغات اسلامی نکا و در آستانه ماه مبارک رمضان، همایش طلایه داران تبلیغ ویژه مبلغان و ائمه جماعات در دفتر امام جمعه شهرستان نکا برگزار شد.



به همت اداره تبلیغات اسلامی نکا همایش طلایه داران تبلیغ ویژه مبلغین و ائمه جماعات و با حضور مسئولان شهرستانی و استانی و با هدف تبیین مباحث مهم در امور مبلغین و رسالت سنگین آنان در این ماه الهی در دفتر امام جمعه نکا برگزار شد.



وی افزود: در این مراسم مباحث مهمی از جمله چگونگی اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی و برگزاری کلیه مناسبتها بویژه لیالی قدر و بهره گیری از شب های مهم آن و جذب حداکثری جوانان در مساجد و برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و محافل انس و تفسیر قرآن کریم بحث و گفتگو شد.



آموزش فن سخنوری در گلوگاه

آموزش فن سخنوری ویژه مبلغات سنتی در مؤسسه قرآنی مکتب الزهرا این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام حسینعلی فعالی سرپرست این اداره گفت: یکی از فنونی که هر مبلغی باید به خوبی به آن مسلط باشد شیوه بیان و گفتار است.



وی افزود: در این برهه حساس که هجمه سنگین فعالیت فرهنگی دشمن علیه کشور در حال شکل گیری است مبلغات سنتی باید بنوانند به خوبی این نقشه دشمن را نقش بر آب کنند و این درگرو ارتباط خوب و بیان مناسب این سخنوران است.



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه بیان کرد: این دوره بصورت یک روزه و فشرده برگزار شده که بسیار مورد توجه تبلیغات قرار گرفته است.