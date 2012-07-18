تیم اقتصادی دولت برنامه منسجم ندارد/ زمان برای اجرای مرحله دوم یارانه ها مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه عصر امروز در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشگاه الزهرا برگزار شد با بیان اینکه همه فشارهای دشمنان علیه ایران در حوزه اقتصادی تجمیع شده است افزود: بخشی از این فشارها به تحریم ها برمی گردد و بخشی دیگر به نحوه مدیریت در داخل کشور مربوط می شود.

وی افزود: البته ما یک سری مشکلات ساختاری داریم که این مشکلات را در نگاههای فردی مسئولین می توان دید. من این برداشت های فردی را به عنوان یک مشکل تلقی می کنم و آن را به صلاح نمی دانم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت پختگی لازم را ندارد افزود: میزان مطالبات بانکها روز به روز افزایش پیدا می کند و این نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت پختگی لازم یا برنامه منسجم را ندارد.

بنابراین این گزارش قادری در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که از او پرسید ایستادگی ایران در زمینه هسته ای را چگونه ارزیابی می کنید افزود: دنیای غرب با ما مشکل دارد و الان این مشکل را با موضوع هسته ای شدن ایران دنبال می کند و بدانید اگر از موضوع هسته ای دست بردارند پرونده ای دیگری را باز می کنند.

وی با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5 در بغداد و مسکو افزود: اگر آنها تضمین می کردند که سوخت 20 درصدی را به ما بدهند ما این سوخت را تعطیل می کردیم اما آنها نپذیرفتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال تاکید کرد: با این وجود جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالایی در دنیای اسلام برخوردار است.

قادری همچنین در خصوص تحولات سوریه و اعتراضات برخی از مردم نسبت به حاکمیت این کشور عربی اظهار داشت: فقط کافی است نوع برخورد کشورهای اروپایی را نسبت به تحولات و اعتراضات اخیر به سیاست های سوریه مورد ارزیابی قرار دهیم. این کشورها در حال حاضر مخالف سیاست های سوریه شده اند اما هیچ مخالفتی نسبت به حاکمان عربستان و کویت ندارند. آیا واقعا در عربستان و کویت دموکراسی حاکم است؟

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان درباره اینکه عملکرد صدا و سیما را چگونه ارزیابی می کنید و آیا قبول دارید که آزادی در رسانه ملی وجوددارد یا نه افزود: معتقدم صدا و سیما باید بازتر از این عمل کند البته در حال حاضر شبکه های مختلفی در صدا و سیما فعالیت می کنند که یکی از این شبکه ها رادیو گفتگو است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در رادیو گفتگو تمامی مطالب به صورت آزاد مطرح می شود و همه مهمانان می توانند انتقادات خود را به صورت شفاف در رادیو گفتگو بیان کنند.

قادری با بیان اینکه نباید در رسانه ها محدودیت ایجاد شود افزود: به جای اینکه دنبال محدودیت باشیم باید مردم را واکسینه کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا نسبت به سیاست های اقتصادی دولت واکنش نشان نداد افزود: وقتی که وزرای دولت دهم به مجلس معرفی شدند بنا بر آن بود که نمایندگان به بعضی از این وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهند اما به این نتیجه رسیدیم که اگر به آنها رای اعتماد ندهیم باید آن وزارتخانه سه ماه با سرپرست مدیریت شود و این موضوع نیز برای ما نمایندگان قابل توجیه نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: همچنین در قضیه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز به این نتیجه رسیدیم که اگر وزیر فعلی را از دولت خارج کنیم گزینه غیر اقتصادی این مسئولیت را برعهده می گیرد کما اینکه در معاونت برنامه ریزی یا بانک مرکزی شاهد حضور گزینه های غیر اقتصادی در این مناصب بودیم.

از قادری سئوال شد که فاز دوم یارانه ها چه زمانی اجرا می شود که وی در پاسخ گفت: در این خصوص مجلس با دولت جلساتی را برگزار کرد ودولت بر این باور است که در فاز دوم یارانه ها باید برنامه های مد نظر خود را دنبال کند و مجلس این برنامه ها را در اجرای فاز دوم یارانه ها به صلاح نمی داند به همین جهت بایدبگویم الان شرایط برای اجرای مرحله دوم یارانه ها مهیا نیست.