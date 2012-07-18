ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران کشور/ دوره های تربیت مدیر برگزار می شود

موسی مهدوی در حاشیه افتتاح اولین دوره آموزش تربیت مدیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دوره های آموزشی در سه سطح تربیت مدیر، دوره های حین انتصاب و دوره های آموزشی اختصاصی دستگاهها در دستور کار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار دارد، اظهار داشت: در دوره های تربیت مدیر برای هر استان آموزش 300 نفر را هدف گذاری کرده ایم.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی برای تمام استانهای کشور در نظر گرفته شده، یادآور شد: این آموزشها تا پایان سال تحقق خواهد یافت.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با تاکید براینکه باید از توانمندیها برای افزایش بهره وری و کارایی استفاده کرد، افزود: بهره وری تنها از طریق مدیران و کارکنان توانمند و متعهد شکل می گیرد.

برگزاری 6 دوره تربیت مدیر در استانهای کشور

مهدوی با اشاره به اینکه مرکز آموزش مدیریت دولتی به دنبال این است که مدیران و کارکنان فعلی دوره های تربیت مدیری را طی کنند، یادآور شد: لرستان ششمین استانی است که دوره آموزش تربیت مدیر را برگزار می کند.

وی با تاکید بر اینکه در برگزاری این دوره ها به دنبال تقویت دوبعد تعالی درونی و تعالی مدیریتی مدیران هستیم، گفت: 70 درصد این دوره آموزشی به بحث تعالی مدیریتی مدیران می پردازد.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور افزود: در برگزاری این دوره ها به دنبال این هستیم که ساز و کاری ایجاد شود که مدیران بر اساس این سیستم ارتقا یابند و از سطح علمی بالایی برخوردار باشند.

مهدوی با اشاره به اینکه بخش حاکمیتی کشور باید آنقدر قوی باشد که بتواند بخشهای عمومی را مدیریت کند، اظهار داشت: نباید بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از لحاظ سطح علمی پایین تر باشد.

ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران کشور

وی به ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون اطلاعات بیش از 17 هزار مدیر دستگاههای اجرایی کشور در این بانک اطلاعاتی ثبت شده است.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با بیان اینکه این بانک اطلاعاتی به صورت مجزا برای استانها نیز راه اندازی شده، یادآور شد: استانها می توانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی مدیران فعلی را تقویت کنند و روند جانشین پروری را در راه مناسب حرکت دهند.

مهدوی با تاکید بر اینکه با رفتن و آمدن دولتها وضعیت مدیریتی تغییر می کند، تصریح کرد: با استفاده از این بانک اطلاعاتی می توان وضعیت مدیران را ساماندهی کرد.

برنامه ریزی برای نهایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

وی با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال است ابلاغ شده و آبان ماه امسال پنج سال آن تمام می شود، اظهار داشت: دولت به دنبال این است امسال این طرح را در مجلس مطرح کند و این قانون را به صورت قطعی و نهایی درآورد.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با بیان اینکه در صورتیکه این قانون مصوبه جدید بگیرد و عملیاتی شود موضوع توانمند سازی کارکنان به صورت جدی پیگری می شود، ادامه داد: فصول 9و8 این قانون به بحث توانمند سازی کارکنان و مدیران دستگاهها می پردازد.

انتصاب مدیران در کشور ساماندهی شود

مهدوی با تاکید بر اینکه باید بحث انتصاب مدیران در کشور ساماندهی شود، تصریح کرد: علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری نیز مصوباتی در زمینه انتصاب و ارتقاء مدیران تصویب کرده است که در صورت عملیاتی شدن وضعیت کنونی سامان می یابد.

وی عنوان کرد: حاکمان کشور باید از میان کسانی انتخاب شوند که حافظ و نگهدارنده مال ملت باشند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 50 درصد کارکنان دستگاه های اجرایی لرستان تحصیلات زیر فوق دیپلم دارند، افزود: در این رابطه بحث ارائه گواهینامه نوع دوم به کارمندان با تحصیلات زیر فوق دیپلم در دستور کار ما قرار دارد.

مهدوی با تاکید بر اینکه ما به دنبال آموزش کارمندان با تحصیلات زیر فوق دیپلم چه به صورت حضوری و یا غیر حضوری هستیم، گفت: گواهینامه نوع دوم در حد فوق دیپلم است و به عنوان مدرک محسوب می شود.