نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در آیندهای بسیار نزدیک پروژه پیست بزرگ موتوکراس استان در پارک جنگلی فدک محمدشهر اجرا و به بهره برداری میرسد.
ایزدبین افزود: توجه و مساعدتهای بیشتر مسئولین به تجهیز پارک جنگلی فدک که در انتهای شهرک جعفرآباد محمدشهر قرار دارد میتواند موجب احیای صنعت گردشگری محمدشهر و استان البرز شود.
احداث اولین استخر دولتی در محمدشهر
رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر در ادامه با اشاره به ساخت اولین استخر دولتی در محمدشهر اظهار داشت: همچنین به زودی و با مشارکت اداره کل تربیت بدنی استان البرز، کلنگ اولین استخر دولتی محمدشهر در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع که از سوی شهرداری به این امر اختصاص یافته است ، به زمین زده خواهد شد .
به گفته ایزدبین اجرای پروژههای مذکور با مشارکت مجموعه مدیریت شهری محمدشهر و اداره کل تربیت بدنی استان البرز به اجرا درخواهد آمد.
ایزدبین به مهر خبر داد:
پیست بزرگ موتوکراس البرز در پارک جنگلی فدک محمدشهر به بهرهبرداری میرسد
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر گفت: پروژه پیست بزرگ موتوکراس استان البرز در پارک جنگلی فدک محمدشهر به بهرهبرداری خواهد رسید.
نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در آیندهای بسیار نزدیک پروژه پیست بزرگ موتوکراس استان در پارک جنگلی فدک محمدشهر اجرا و به بهره برداری میرسد.
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