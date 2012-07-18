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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

ایزدبین به مهر خبر داد:

پیست بزرگ موتوکراس البرز در پارک جنگلی فدک محمدشهر به بهره‌برداری می‌رسد

پیست بزرگ موتوکراس البرز در پارک جنگلی فدک محمدشهر به بهره‌برداری می‌رسد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر گفت: پروژه پیست بزرگ موتوکراس استان البرز در پارک جنگلی فدک محمدشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در آینده‌ای بسیار نزدیک پروژه پیست بزرگ موتوکراس استان در پارک جنگلی فدک محمدشهر اجرا و به بهره برداری می‌رسد.

ایزدبین افزود: توجه  و مساعدت‌های بیشتر مسئولین به تجهیز پارک جنگلی فدک که در انتهای شهرک جعفرآباد محمدشهر قرار دارد می⁪تواند موجب احیای صنعت گردشگری محمدشهر و استان البرز شود.

احداث اولین استخر دولتی در محمدشهر

رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر در ادامه با اشاره  به ساخت اولین استخر دولتی در محمدشهر اظهار داشت: همچنین به زودی و با مشارکت اداره کل تربیت بدنی استان البرز، کلنگ اولین استخر دولتی محمدشهر در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع که از سوی شهرداری به این امر اختصاص یافته است ، به زمین زده خواهد شد .

به گفته ایزدبین اجرای پروژه‌های مذکور با مشارکت مجموعه مدیریت شهری محمدشهر و اداره کل تربیت بدنی استان البرز به اجرا درخواهد آمد.
 

کد مطلب 1653593

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