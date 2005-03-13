سيروس ناصري : پيشنهاد آمريكا مضحك وصرفا يك ژست است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيروس ناصري يكي از اعضاي هيات مذاكره كننده ايران در مذاكرات هسته اي با اتحاديه اروپايي در گفتگويي با شبكه خبري سي ان ان با انتقاد از اقدام آمريكا در اعطاي برخي امتيازات اقتصادي درعوض دست برداشتن ايران از كليه فعاليتهاي هسته اي صلح آميز خود، آن را يك ژست صرف خواند و گفت بسيار مضحك است كه آن را يك پيشنهاد بناميم .



وي گفت : اين اقدام مانند مبادله يك شير با يك موش است . آيا آمريكا حاضر است از توليد سوخت هسته اي خود در مقابل يك محموله پسته كه با كاميون تحويل داده مي شود صرف نظر كند .



سيروس ناصري خاطر نشان كرد : آمريكا تصميم گرفته است كه با عضويت ايران در ساز مان تجارت جهاني مخالفت نكند . اين امر چيز مهمي نيست كه ما حتي بتوانيم از آن به عنوان يك مبادله با هر چيز ديگري بحث و گفتگو كنيم .



گفتني است كه روز جمعه آمريكا اعلام كرد مخالفت خود با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را كنار خواهد گذاشت .