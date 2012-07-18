به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو و کارکنان صنعت آب و برق استان سمنان در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه تشویق مردم به مصرف صحیح آب و برق، نوعی امر به معروف است، افزود: مصرف صحیح و منطقی این نعمت های الهی، یک وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به اینکه خدمت رسانی به مردم در بخش های آب و برق یک عرصه مقدس به شمار می رود، اظهار داشت: همه مردم از نعمت های آب و برق بهره مند می شوند و هر آنچه می توانیم باید از توفیق خدمت رسانی بهره گیری کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه آب و برق، دو نعمت بزرگ الهی است، عنوان کرد: اگر بتوانیم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم شکرگذاری این دو نعمت الهی را بجا آورده ایم.

آیت الله شاهچراغی خطاب به مسئولان صنعت آب و برق تاکید کرد: موضوع صرفه جویی را باید از خود و خانواده شروع کنیم و دیگران را هم به این امر مهم تشویق و ترغیب کنیم.

مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو نیز در ابتدای این دیدار گفت: صنعت آب و برق استان سمنان از کارکنان متعهد و متخصص بهره مند است و فعالیت های مربوط به خدمت رسانی و اقدامات فرهنگی این شرکت ها مناسب است.

حجت الاسلام علی یزدان پرست با بیان اینکه وزارت نیرو دارای 600 شرکت زیر مجموعه است که همه این شرکتها از امام جماعت بهره مند هستند، افزود: ائمه جمعه با تبیین آموزه های دینی در خصوص استفاده بهینه از منابع انرژی از طریق تریبون مقدس نماز جمعه نقش کلیدی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت های قرآنی برای کارکنان و خانواده های آنان، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و بهره گیری از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری برای اشاعه امور فرهنگی در مجموعه وزارت نیرو بسیار فعال است.