شرکت 18 تیم در مسابقات راگبی قهرمانی مردان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها عصر چهارشنبه با حضورتیمهای مختلف از کشور در گرگان آغاز شد.

در این مسابقات 24 نفر برای انتخابی تیم ملی معرفی می شوند و پنج نفر عضو کمیته فنی این مسبقات را رقابت می کنند.

این مسابقات دو روزه در در استادیوم 15 هزار نفری شهدای گلستان در حال برگزاری است.



پایان مسابقات راگلی قهرمانی بانوان

مسابقات راگبی بانوان قهرمانی کشور با حضور10 تیم در گرگان پایان یافت.

به گزارش مهر، در این مسابقات، تیمهای گلستان،خوزستان،کرمانشاه الف،کرمانشاه ب، قم، تهران، زنجان، کرمان، اردبیل و لرستان به میزبانی شهرستان گرگان شرکت داشتند.



در پایان مسابقات کرمانشاه الف مقام اول، کرمانشاه ب مقام دوم و گلستان مقام سوم را کسب کردند.