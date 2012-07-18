برتری در المپیک لندن هدف اصلی تیم ملی دوچرخه سواری است

مهرداد سفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترکیب سه نفره تیم ملی دوچرحه سواری ایران به نسبت دوره قبل المپیک جوان تر شده و دو نفر ازآنان لژیونر نیز هستند و انگیزه های بالایی دارند.



وی افزود: تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بازیهای المپیک لندن با ترکیب امیر زرگری، مهدی سهرابی و علی حقی شرکت خواهد کرد و امیدوار به کسب نتایج بهتر نسبت دوره های قبل هستیم.



سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران به وضعیت ملی پوشان پیش از اعزام به بازیهای المپیک اشاره کرد و ادامه داد: ملی پوشان دوچرخه سواری ایران در آمادگی خوبی به سر می برند و در این مدت اردوهایی داخلی و برون مرزی که برای تیم ملی در نظرگرفته شد، مفید و سازنده بود.



سفرزاده اضافه کرد: هدف از برپایی اردوی پایانی ملی پوشان در ساری تشابه آب وهوایی مازندران وهمسطح بودن این استان با دریا با لندن محل برگزاری مسابقات المپیک سبب شد تا اردوی پایانی پیش ازاعزام به انگلستان در ساری برگزار شود.



وی افزود: این وضعیت سبب خواهد شد تا ملی پوشان شرایط تمرین ومسابقه ای در این مسیر را تجربه کنند.



سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران یادآور شد: تیم ملی دوچرخه سواری ایران روز دوشنبه هفته آینده برای شرکت دربازیهای المپیک لندن راهی این کشور خواهد شد.