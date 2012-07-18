توزیع یکهزار کارت الکترونیکی خرید کتاب بین فعالان فرهنگی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشااله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: برابر با تفاهم نامه منعقد شده میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با وزارت متبوع بن کارت الکترونیکی کتاب بین فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان توزیع شد.

بهاروند ادامه داد: برای حمایت از هنرمندان، نویسندگان، اصحاب مطبوعات، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و مرکز ترویج فعالیت های قرآنی و سایر فعالان حوزه فرهنگ و هنر این تعداد بن کارت خرید الکترونیکی کتاب صادر شد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از اقشار کم درآمد حوزه فرهنگ و هنر از اهداف توزیع بن کارت الکترونی کتاب است.

وی یادآور شد: این کارت سالانه دو مرتبه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شارژ می شود که برای خرید رایگان کتاب از کتاب فروشهای سراسر کشور اعتبار دارد.