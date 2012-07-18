تماشای بازی صبا و پیکان رایگان شد/ انتظار حضور همه جانبه تماشاگران قمی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال از پنجشنبه شب رسما آغاز می شود و طی آن شاگردان یحیی گل محمدی در نخستین دیدار خانگی صد در صد به دنبال کسب سه امتیاز هستند و قصد دارند با کسب پیروزی در پایان 90 دقیقه بازی با پیکان تهران، شروع بسیار خوبی در آغاز لیگ دوازدهم فوتبال کشور با حضور تماشاگران قمی داشته باشند.



باشگاه صبای قم نیز برای این منظور تماشای مسابقه صبای قم با پیکان تهران در نخستین دیدار خانگی لیگ دوازدهم فوتبال کشور را رایگان اعلام کرد و بر این اساس برای تماشای این دیدار بلیط فروشی انجام نمی شود تا تماشاگران به راحتی به تماشای این دیدار حساس بنشینند.



جدال با پیکان نخستین بازی خانگی صبا در لیگ دوازدهم



بعد از رایگان کردن تماشای دیدار صبای قم با پیام مخابرات فارس و مس کرمان در جام حذفی فصل گذشته و همچنین بازی با نفت تهران و مس کرمان در لیگ یازدهم، تجربه نشان داد که تماشاگران قمی استقبال بهتری از بازی های خانگی صبای قم می‌کنند.



بر همین اساس و به خاطر اهمیت حضور تماشاگران برای حمایت از تیم فوتبال صبای قم در نخستین مسابقه خانگی لیگ جدید و ایجاد انگیزه به‌ منظور استقبال مردم فوتبال دوست قم از این بازی، تماشای دیدار صبای قم با پیکان تهران نیز رایگان خواهد بود.



این تصمیم در مشورت اعضای هیئت مدیره و مسئولان باشگاه صبای قم نهایی شد و بدین ترتیب در دیدار صبای قم با تیم فوتبال پیکان تهران نیز که اولین بازی نماینده قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور محسوب می شود و پنجشنبه شب بیست و نهم تیر ماه در قم برگزار خواهد شد، تماشای بازی رایگان است.



نقش تاثیر گذار تماشاگران قمی در موفقیت راهیابی صبا به لیگ قهرمانان



باشگاه صبای قم امیدوار است تمام علاقمندان به فوتبال در راه موفقیت صبای قم در کسب یکی از رتبه های بالای جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشورمان و همچنین حضور موفق در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، در این دیدار که از ساعت 20:45 دقیقه پنجشنبه شب در ورزشگاه یادگار امام برگزار می شود، از صبای قم حمایت کنند.



لیگ دوازدهم برای نماینده قم در حالی آغاز می شود که تیم صبای قم در چهارمین سال حضور در شهر مقدس قم در لیگ 91-1390 نتایج خوب و در‌خور توجهی کسب کرد و در شرایط مناسبی برای موفقیت در لیگ برتر فوتبال کشور با حمایت مسئولان استان و دلگرمی تماشاگران و فوتبال دوستان خوب قمی موفق به کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا شد.