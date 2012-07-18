مسابقات بسکتبال جوانان مازندران در بابل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر، قائم شهر، تنکابن و بهشهر هفت تیمی هستند که سه روز در سالن ورزشی شهید سجودی بابل با هم رقابت خواهند کرد.



در آغاز نخستین روز این مسابقات سه تیم مدعی آمل ، بابل وبابلسر برابر حریفان خود صاحب برتری شدند.



در این مسابقات تیم مدعی آمل با اختلاف 36 امتیازی تیم محمود آباد را با نتیجه 75 بر 39 شکست داد و گام محکمی برای تکرار قهرمانی رده های سنی نونهالان ونوجوانان این شهرستان که چندی قبل قهرمان استان شده بودند، برداشت.



در دیگر دیدارها، تیم بابل میزبان مسابقات با نتیجه 62 بر 45 تیم قائم شهر را مغلوب کرد و تیم بابلسر در دیدار با تیم تنکابن با نتیجه 64 بر 45 صاحب برتری شد.تیم بهشهر در نخستین گام با قرعه استراحت مواجه شد.



دبیر هیئت بسکتبال مازندران گفت: مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان مازندران به صورت دوره ای و هر تیم در مجموع شش مسابقه برگزار خواهد کرد.



محمد علی رجایی افزود: برای شرکت در این مسابقات 11 تیم از شهرهای این استان اعلام آمادگی کرده بودند که به دلیل نبود مکان اقامت برای آنان، چهار تیم کنار گذاشته شدند.



رجایی اضافه کرد: تیم منتخب مسابقات به تشخیص کمیته فنی هیئت بسکتبال مازندران به مسابقات منطقه ای بسکتبال جوانان کشور اعزام خواهند شد.



وی اضافه کرد: پیش ازاین مسابقات بسکتبال نونهالان و نوجوانان مازندران به ترتیب در شهرهای تنکابن و آمل برگزارشد وتیم آمل در هر دو رده سنی قهرمان شد.