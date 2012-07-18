رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند پرداخت سهم نیم درصدی شهرداریهای استان به توسعه کتابخانه های عمومی اظهار داشت: متاسفانه برخی از شهرداری‌های استان البرز در پرداخت نیم درصد از بودجه‌های خود به نهاد کتابخانه‌های عمومی و یا به عبارت دیگر اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز بی‌توجه هستند.



محسنی در همین رابطه افزود: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که انجام شد تا کنون 87 درصد از این رقم که نیم درصد از بودجه شهرداری‌ها را شامل می‌شود اخذ شده است.



وی توضیح داد: از سال 83 تا 87 ، بعضی از شهرداری‌ها به علت برخی از مسائل این بودجه را که نوعی کمک به اداره کل کتابخانه‌ای عمومی است را تقبل و پرداخت نکرده بودند اما خوشبختانه بعد از سال 89 روند اخذ این اعتبارات رشد چشمگیری داشت.



وی گفت: در حال حاضر پرداخت بودجه‌های دولتی به نهاد‌ کتابخانه‌های عمومی بیشتر تمرکزی است و برای ساخت و ساز کتابخانه‌ها اعمال می‌شود و هزینه‌های جاری کتابخانه‌ها از طرف دولت تأمین نمی‌شود، برهمین اساس قسمت اعظمی از بودجه نهاد کتابخانه‌ها از همین نیم درصد بودجه شهرداری‌ها تأمین می‌شود.



محسنی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر یک از شهرداری‌هایی که این مبلغ را می‌پردازند در واقع حوزه مدیریتی خود را از لحاظ توسعه فضاهای کتابخانه‌های عمومی غنی کرده‌اند.