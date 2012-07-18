رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند پرداخت سهم نیم درصدی شهرداریهای استان به توسعه کتابخانه های عمومی اظهار داشت: متاسفانه برخی از شهرداریهای استان البرز در پرداخت نیم درصد از بودجههای خود به نهاد کتابخانههای عمومی و یا به عبارت دیگر اداره کل کتابخانههای عمومی استان البرز بیتوجه هستند.
محسنی در همین رابطه افزود: خوشبختانه با تلاشها و پیگیریهایی که انجام شد تا کنون 87 درصد از این رقم که نیم درصد از بودجه شهرداریها را شامل میشود اخذ شده است.
وی توضیح داد: از سال 83 تا 87 ، بعضی از شهرداریها به علت برخی از مسائل این بودجه را که نوعی کمک به اداره کل کتابخانهای عمومی است را تقبل و پرداخت نکرده بودند اما خوشبختانه بعد از سال 89 روند اخذ این اعتبارات رشد چشمگیری داشت.
وی گفت: در حال حاضر پرداخت بودجههای دولتی به نهاد کتابخانههای عمومی بیشتر تمرکزی است و برای ساخت و ساز کتابخانهها اعمال میشود و هزینههای جاری کتابخانهها از طرف دولت تأمین نمیشود، برهمین اساس قسمت اعظمی از بودجه نهاد کتابخانهها از همین نیم درصد بودجه شهرداریها تأمین میشود.
محسنی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر یک از شهرداریهایی که این مبلغ را میپردازند در واقع حوزه مدیریتی خود را از لحاظ توسعه فضاهای کتابخانههای عمومی غنی کردهاند.
محسنی در گفتگو با مهر:
روند کمک نیم درصدی شهرداریها به نهاد کتابخانههای عمومی تسریع شود
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانههای عمومی استان البرز گفت: روند پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداریها به نهادکتابخانههای عمومی که قانون نیز آن را به وضوح مشخص کرده باید سرعت بیشتری بگیرد.
رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند پرداخت سهم نیم درصدی شهرداریهای استان به توسعه کتابخانه های عمومی اظهار داشت: متاسفانه برخی از شهرداریهای استان البرز در پرداخت نیم درصد از بودجههای خود به نهاد کتابخانههای عمومی و یا به عبارت دیگر اداره کل کتابخانههای عمومی استان البرز بیتوجه هستند.
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