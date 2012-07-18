ایران حادثه تروریستی چهارشنبه در سوریه را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات تروریستی امروز دمشق به این شرح است:

جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی انفجار امروز در دمشق که منجر به کشته و زخمی شدن تنی چند از مقامات از جمله وزیر دفاع سوریه گردید را به شدت محکوم کرد و مراتب تسلیت ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را به ملت و دولت این کشور ابراز و با بازماندگان آنان اعلام همدردی می کند.



جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها تاکید نموده است هرگونه خشونت و توسل به اقدامات تخریبی را محکوم کرده و بر این باور است که تنها راه عبور از بحران جاری در سوریه انجام گفتگو به منظور یافتن راههای سیاسی برون رفت از مشکلات جاری است ، چرا که هرگونه بی ثباتی در این کشور می تواند تشنج و بحران را در منطقه دامن زده و به گسترش بیشتر خشونت و ناآرامی بیانجامد .

بی شک مداخلات خارجی و ارسال سلاح و مهمات به داخل این کشور و حمایت برخی طرفهای منطقه ای و بین المللی از اقدامات تروریستی که ثبات و امنیت سوریه و ملت مقاوم آن را هدف قرار می دهد راه به جایی نخواهد برد و این فعالیت ها باید در اسرع وقت متوقف شود .

