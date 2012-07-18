اکبر ترکان به دولت بازگشت/ مهاجرت نفتی ها به ایدرو

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ساعاتی قبل با صدور حکمی اکبر ترکان معاون اسبق وزیر نفت و مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس را به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران منصوب کرد.

ترکان یکی از مدیران قدیمی صنعت نفت کشور بود که در دولت نهم به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت فعالیت کرده بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با صدور حکم دیگری مهدی بازارگان مدیرکل فعلی برنامه‌ریزی وزارت نفت را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران منصوب کرد.

بازارگان هم یکی از میدان قدیمی صنعت نفت کشور بوده که به عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) سابقه فعالیت طولانی در صنایع نفت و گاز ایران را دارد.

یکی از از مهمترین اهداف این انتصابات جدید نفتی در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران شتاب در طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی عنوان شده است.

پیش بینی می شود تا آبان ماه سال جاری تولید زودهنگام گاز از فاز 17 و 18 پارس جنوبی با مشارکت و رهبری ایدرو آغاز شود.