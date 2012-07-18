آمار سرقت در لرستان پایین است/ شرایط مطلوب امنیتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با سرقت شهرستانهای سه استان غرب کشور اظهار داشت: امنیت از ضروریات و نیازهایی است که در هر جامعه ای حس می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری دولت در بحث ایجاد و حفظ امنیت، عنوان کرد: خوشبختانه دولت بحث امنیت را به عنوان یکی از مباحث اولویت دار مورد توجه خود قرار داده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین الملل عنوان کرد: جبهه قدرتمند اسلام در همه زمینه ها در حال قدرتگیری بوده و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز روز به روز در حال قدرتمند شدن است.

وی با اشاره به الگوبرداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط کشورهای منطقه و موج بیداری اسلامی در جهان اسلام، عنوان کرد: امروز ایران اسلامی به الگویی برای همه کشورهای آزادی خواه تبدیل شده است.

شریعت نژاد ادامه داد: پیشرفت جهوری اسلامی در همه زمینه ها از جمله عرصه اقتصادی به گونه ای است که در بحران اقتصادی که دنیا را در بر گرفته کشور ایران جزء20 کشور برتر اقتصادی دنیا قرار دارد.

وی افزود: کشور ایران تا به امروز بارها با تحریم اقتصادی مواجه شده و به خوبی با آن مقابله و تحریم را به فرصتی طلایی تبدیل کرده که این امر نشان از آن دارد که دین مبین اسلام قادر به اداره جامعه در هر شرایطی هست.

شریعت نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به امنیت مطلوب استان لرستان تصریح کرد: استان لرستان در بحث سرقت در میان استانهای کشور در رده 20 تا 25 جدول قرار دارد که این نشان از امنیت بالا در این استان هست.

وی افزود: پلیس باید از نظر علمی و تجهیزات چند گام از سارقین جلوتر باشد که خوشبختانه با در اختیار بودن موارد یاد شده کشور ایران توانسته رتبه پایینی از نظر سرقت در میانگین جهانی داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در پایان خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای تبادل اخبار میان پلیس شهرهای هم مرز شد و افزود با ایجاد چنین بانکی دیگر مرز جغرافیایی مطرح نیست و باید بحث پیشگیری در همه زمینه ها در اولویت قرار گیرد.