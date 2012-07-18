کاهش قیمت مرغ در کشور/ تاکید بر ذخیره سازی استراتژیک

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تقوی عصر چهارشنبه در حاشیه نخستین اجلاس هم اندیشی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانهای کشور در جمع خبرنگاران در هتل سالاردره ساری افزود: افزایش ناگهانی قیمت مرغ به دلیل شوک وار شده به بازار نهاده بوده و افزایش قیمت جهانی این محصول و نوسانات بازار نیز مزید علت شد تا قیمت مرغ در کشور افزایش یابد.

وی اظهار داشت: افزایش قیمت نهاده ها سبب شد تا بازار مرغ دچار تنش شود و صنعت مرغ برای کنترل نیازمند تدابیر خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کننندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه هم اکنون 90 درصد سویا مورد نیاز کشور وارداتی است، تصریح کرد: در چند روز اخیر سه پست نهاده در داخل کشور برای توزیع بین تولیدکنندگان ساماندهی شده است.

تقوی با بیان اینکه عملیات ترانسپورت کالا برای ورود نهاده ها به کشور آغاز شده، یادآور شد: امیدواریم با این اقدام، طی روزهای آینده کنترل خوبی در قیمت مرغ در بازار کشور ایجاد و شاهد افزایش مرغ باشیم.

وی در عین حال از تامین بیش از اندازه خرما مورد نیاز روزه داران کشور در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: به هر میزان که مومنان روزه دار نیاز داشته باشند در فروشگاههای عرضه مستقیم کالا با قیمت های مناسب عرضه می شود.

این مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تقویت ذخیره سازی استراتژیک در محصول برنج، اظهار داشت: باید این محصول استراتژیک نظیر گندم و روغن با جدیت توسط متولیان امر صورت گیرد.

وی در ادامه از برنامه های سازمان حمایت در جهت حقوق مصرف کننده خبر داد و گفت: از برنامه های که برای این انجام داریم تشکیل انجمن های حمایت بوده که در اکثر استانهای کشور تاسیس شده است.

وی افزود: به منظور کنترل بازار در ماه مبارک رمضان، 10 هزار بازرس محسوس و نامحسوس فعالیت دارند تا مومنان بتوانند با آسودگی خاطر، به روزه داری بپردازند.