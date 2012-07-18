فرماندار بجنورد به عنوان فرماندار نمونه کشوری در حوزه کتاب و کتابخوانی انتخاب شد

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نخستین سالروز دیدار کتابداران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارشنبه 28 تیر ماه همایش چشمه حکمت در محل تالار همایشهای وزارت کشور برگزار شد.

وی افزود: در این همایش که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام قرائتی، مدیران ارشد نهاد کتابخانه‌های عمومی و نیز روسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های سراسر کشور برگزار شده بود، سید محمد پاکمهر به عنوان فرماندار برتر و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی نمونه کشور انتخاب شد.

رحیمی علت انتخاب پاکمهر را به عنوان فرماندار نمونه کشوری در حوزه کتابخانه‌های عمومی را تلاش برای راه اندازی نخستین کتابخانه شبانه روزی خراسان شمالی، ایجاد کتابخانه همراه، راه اندازی بیشترین تعداد کتابخانه‌های مشارکتی در استان، پیگیری پروژه‌های کتابخانه‌های عمومی، اخذ بیشترین سهم نیم درصد درآمدهای شهرداری برای کتابخانه‌های عمومی و دیگر خدمات وی در این حوزه ذکر کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: همایش کشوری چشمه حکمت با هدف ارتقای شان و نمایش جایگاه و کتابداران به عنوان طلایه داران حرکت برای گسترش مطالعه مفید، تجلیل از خیرین نمونه کتابخانه ساز و اعضای برتر انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی، اجرایی شدن طرح ایستگاه مطالعه (نصب یکصد قفسه در یکصد نقطه شهری) وآغاز به کار کتابدارانی که در سال پیش جذب شده‌اند، برگزار شد.