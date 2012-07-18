  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

با حضور 150 منتخب/

برگزیدگان مسابقات "رقابت مهر" در اردبیل تجلیل شدند

برگزیدگان مسابقات "رقابت مهر" در اردبیل تجلیل شدند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات "رقابت مهر" با حضور بیش از 150 نفر از منتخبان مرحله استانی جمعیت هلال احمر استان در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه برگزار شد، نفرات برتر مرحله استانی مسابقات رقابت مهر در شاخه های جوانان، روستایی، طلاب و دانشجویی تجلیل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در حاشیه این مراسم با بیان اینکه اکثریت جمعیت کشور و این استان را قشر جوان تشکیل می دهند، بر ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت این قشر تاکید کرد.

بهرام غیبی یادآور شد: در این راستا امسال جمعیت هلال احمر استان برگزاری کلاسهای مذهبی، فنی و حرفه ای، امدادی، اردوهای زیارتی، تفریحی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی از برنامه های هلال احمر برای مشارک مفید و موثر اعضاء در برنامه های اوقات فراغت خبر داد و اضافه کرد: یکی از توفقیات و دستاوردهای انقلاب توجه به جوانان است و امروز در این نهاد مردمی شاهد اجرای طرحها و برنامه هایی هستیم که ثمره آن برای همگان ملموس است.

غیبی خدمت به مردم به خصوص به جوانان را یک کار ماندگار عنوان کرد و افزود: افتخار هلال احمر به عنوان یک نهاد بین المللی خدمت بی منت به تمام بشریت است و در این باب هلال احمر استان در خدمت اقشار مختلف جامعه است.

در پایان این مراسم 150 نفر از اعضاء جوان و برگزیده مسابقات "رقابت مهر" استان اردبیل با اهداء جوایزی تجلیل شدند.
 
کد مطلب 1653643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها