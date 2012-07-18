برگزیدگان مسابقات "رقابت مهر" در اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه برگزار شد، نفرات برتر مرحله استانی مسابقات رقابت مهر در شاخه های جوانان، روستایی، طلاب و دانشجویی تجلیل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در حاشیه این مراسم با بیان اینکه اکثریت جمعیت کشور و این استان را قشر جوان تشکیل می دهند، بر ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت این قشر تاکید کرد.

بهرام غیبی یادآور شد: در این راستا امسال جمعیت هلال احمر استان برگزاری کلاسهای مذهبی، فنی و حرفه ای، امدادی، اردوهای زیارتی، تفریحی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی از برنامه های هلال احمر برای مشارک مفید و موثر اعضاء در برنامه های اوقات فراغت خبر داد و اضافه کرد: یکی از توفقیات و دستاوردهای انقلاب توجه به جوانان است و امروز در این نهاد مردمی شاهد اجرای طرحها و برنامه هایی هستیم که ثمره آن برای همگان ملموس است.

غیبی خدمت به مردم به خصوص به جوانان را یک کار ماندگار عنوان کرد و افزود: افتخار هلال احمر به عنوان یک نهاد بین المللی خدمت بی منت به تمام بشریت است و در این باب هلال احمر استان در خدمت اقشار مختلف جامعه است.

در پایان این مراسم 150 نفر از اعضاء جوان و برگزیده مسابقات "رقابت مهر" استان اردبیل با اهداء جوایزی تجلیل شدند.

