مدیران شهری مقوله آموزش را در فعالیتهای اداری جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در همایش شهرداران شهرهای مازندران در پارک جنگلی عباس آباد بهشهر اظهار داشت: مراکز علمی مازندران می توانند با حذف دروس عمومی و گنجاندن درسهای تخصصی مرتبط با مدیریت شهری، بخش عمده از کمبودهای مربوط به این بخش را برطرف کنند.



وی بیان داشت: باید بپذیریم بخشی از راهی که تاکنون پیموده ایم اشتباه بود و باید در کمترین زمان ممکن این مشکلات را برطرف کرده و از وارد شدن آسیبهای بیشتر به شهرها جلوگیری کنیم.



استاندار مازندران افزود: مسئولیت شهرداریها در سالهای اخیر منحصر به جمع آوری زباله شده که متاسفانه در این بخش به دلیل برنامه ریزی های نادرست موفق به اجرای صحیح آن نشدیم.



طاهایی ادامه داد: موضوع مهم تفکیک زباله از مبدا که با هدف جداسازی زباله های قابل بازیافت از انواع مختلف پلاستیک و زباله های بیمارستانی و بازیافت نشدنی انجام می شود، در استان اجرا نشده که اجرای صحیح آن نیازمند فرهنگ سازی از طریق دستگاه ها و رسانه های مربوطه است.



وی از افتتاح قریب الوقوع کارخانه کمپوست بهشهر خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرح بزرگ شهری، علاوه بر شهرستان بهشهر، مشکل زباله شهرهای نکا و گلوگاه برای همیشه برطرف خواهد شد.



استاندار مازندران پیشنهاد کرد: برای استفاده کامل و صحیح از سرمایه گذاری انجام شده برای این طرح، نیروگاه تولید برق از زباله در کنار آن احداث شود.



طاهایی به بی توجهی برخی از ادارات و موسسات در استفاده از ایرانیت برای پوشش بام اشاره کرد و گفت: به رغم تاکیدات فراوان، مشاهده شد که برخی از دستگاهها به این مصوبه توجهی ندارند که با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری ها، مجوز پایان کار به این ساختمان ها داده نخواهد شد.