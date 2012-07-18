عراق همسایه استراتژیک ایران است/ ضرورت حل موانع توسعه روابط ایران و اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر هم صلاح نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق پیش از ظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس در این دیدار با بیان اینکه عراق همسایه استراتژیک و مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است، بر ضرورت تحکیم وحدت همه گروه‌ها و اقوام عراقی در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدامی برای تقویت وحدت و همکاری میان گروه‌ها و اقوام مختلف عراقی حمایت کرده است.

وی در ادامه اختلاف و تفرقه میان گروه‌ها و اقوام عراقی را در شرایط کنونی به زیان امنیت و ثبات این کشور دانست و افزود: ریاست کنونی عراق بر اتحادیه عرب فرصت مناسبی برای تحکیم جایگاه منطقه‌ای و حضور فعال این کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی در منطقه و جهان است.

علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش روابط جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق را بسیار خوب و رو به پیشرفت توصیف کرد و بر ضرورت حل پاره‌ای مشکلات و موانع بر سر توسعه این روابط تأکید کرد.

در ادامه این دیدار برهم صلاح نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق نیز بر اهمیت تقویت مناسبات دوستانه میان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و متذکر شد: اهتمام تمامی رهبران و گروه‌های کُرد عراقی بر توسعه و گسترش روابط برادرانه با جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: رهبران اقلیم کردستان عراق نیز اهتمام خاصی برای تقویت وحدت و همبستگی میان گروه‌های مختلف عراقی دارند.

نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان عراق همچنین با بیان اینکه عراق اینک با میراثی از مشکلات قدیمی و بر جای مانده از دوران حکومت بعثی‌ها روبروست، یادآور شد: تجربه دموکراسی و همزیستی اقوام مختلف عراقی در دوران بعد از حکومت بعثی‌، الگوی ارزشمندی است که باید آن را حفظ کرد.

وی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر از دولت و ملت عراق در برابر مشکلات پیچیده و عدیده ناشی از آغاز دوران جدیدی در عراق قدردانی کرد.

برهم صالح گفت: در بسیاری از مشکلات و معضلات سال‌های اخیر جمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق نقش کلیدی در رفع موانع و حل مشکلات ایفا کرده است.