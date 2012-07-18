  1. سیاست
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

لاریجانی:

عراق همسایه استراتژیک ایران است/ ضرورت حل موانع توسعه روابط ایران و اقلیم کردستان

عراق همسایه استراتژیک ایران است/ ضرورت حل موانع توسعه روابط ایران و اقلیم کردستان

رئیس مجلس در دیدار با نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه عراق همسایه استراتژیک و مهمی برای ایران است، بر ضرورت تحکیم وحدت همه گروه‌ها و اقوام عراقی در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر هم صلاح نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق پیش از ظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس در این دیدار با بیان اینکه عراق همسایه استراتژیک و مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است، بر ضرورت تحکیم وحدت همه گروه‌ها و اقوام عراقی در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدامی برای تقویت وحدت و همکاری میان گروه‌ها و اقوام مختلف عراقی حمایت کرده است.
 
وی در ادامه اختلاف و تفرقه میان گروه‌ها و اقوام عراقی را در شرایط کنونی به زیان امنیت و ثبات این کشور دانست و افزود: ریاست کنونی عراق بر اتحادیه عرب فرصت مناسبی برای تحکیم جایگاه منطقه‌ای و حضور فعال این کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی در منطقه و جهان است.
 
علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش روابط جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق را بسیار خوب و رو به پیشرفت توصیف کرد و بر ضرورت حل پاره‌ای مشکلات و موانع بر سر توسعه این روابط تأکید کرد.
 
در ادامه این دیدار برهم صلاح نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق نیز بر اهمیت تقویت مناسبات دوستانه میان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و متذکر شد: اهتمام تمامی رهبران و گروه‌های کُرد عراقی بر توسعه و گسترش روابط برادرانه با جمهوری اسلامی ایران است.
 
وی افزود: رهبران اقلیم کردستان عراق نیز اهتمام خاصی برای تقویت وحدت و همبستگی میان گروه‌های مختلف عراقی دارند.
 
نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان عراق همچنین با بیان اینکه عراق اینک با میراثی از مشکلات قدیمی و بر جای مانده از دوران حکومت بعثی‌ها روبروست، یادآور شد: تجربه دموکراسی و همزیستی اقوام مختلف عراقی در دوران بعد از حکومت بعثی‌، الگوی ارزشمندی است که باید آن را حفظ کرد.
 
وی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر از دولت و ملت عراق در برابر مشکلات پیچیده و عدیده ناشی از آغاز دوران جدیدی در عراق قدردانی کرد.
 
برهم صالح گفت: در بسیاری از مشکلات و معضلات سال‌های اخیر جمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق نقش کلیدی در رفع موانع و حل مشکلات ایفا کرده است.
کد مطلب 1653645

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