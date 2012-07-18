نشست تخصصی داستان نویسی در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست تخصصی که با حضور سعید موسوی و داستان نویسان استان در سالن اجتماعات سوره حوزه هنری خراسان شمالی برگزار شد، موضوعاتی چون شاخص‌های چگونه نوشتن، روش‌های بالا بردن مهارت نگارش و رجوع به داستان نویسی کوتاه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

نویسنده کتاب «پشت دیوارهای شهر» و مدرس این نشست در این جلسه به معرفی شاخص‌های چگونه نوشتن اشاره کرد و اظهار داشت: برای شروع نوشتن باید از نقاط عطف داستان شروع و آستانه و پایانه خوبی برای داستان انتخاب کنیم.

سعید موسوی افزود: نگارش روان در داستان نویسی، تنها با تمرین و تکرارهای مداوم امکان پذیر است و نباید تصور کنیم فردی که نگارش خوبی ندارد نمی‌تواند داستان بنویسد.

وی اضافه کرد: نوشتن سوژه‌های داستان یکی از مهارت‌های نگارش در داستان نویسی است و به نویسنده کمک می‌کند که طبق اصول داستان نویسی داستان بنویسد.

این مدرس رجوع به داستان نویسی کوتاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: دوره داستان نویسی بلند به پایان رسیده است و علاقمندان به داستان نویسی برای کسب مهارت در داستان کوتاه، می‌توانند کتاب‌های نویسندگان مطرح را مطالعه کنند.