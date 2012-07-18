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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

محفوظی:

راه‌های استان سمنان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

راه‌های استان سمنان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزیر راه و شهرسازی گفت: نگاه ما به استان سمنان، نگاه ویژه‌ای است و این استان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محفوظی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به اهمیت ویژه راه‌های استان سمنان برای وزارت راه، افزود: مجموعه همکاران ما در وزارتخانه راه و شهرسازی، راه‌های استان سمنان را فقط بعنوان راه‌های یک استان نمی‌بینند.

وی تصریح کرد: راه‌های استان سمنان از موقعیتی حساس و استراتژیک برخور دارند و این امر بر وظیفه سنگین و خطیر ما برای خدمت به هموطنانمان می‌افزاید.

وی تاکید کرد: راه‌های استان سمنان بخاطر عبور زوار امام هشتم شیعیان علی ابن موسی الرضا (ع) از این مسیر دارای موقعیتی معنوی و زیارتی است.

محفوظی گفت: اگر خدمت صادقانه، بی‌ریا و برای رضای خدا باشد، همیشه در یادها باقی خواهد ماند و اثرات اخروی این خدمت هیچگاه از بین نمی‌رود.

وی ضمن تقدیر از زحمات 6ساله مدیر کل سابق راه وترابری استان سمنان خاطر نشان کرد: از روز شنبه سمت جدید رجب قربانپور چوبی به وی ابلاغ خواهد شد و در مجموعه وزارت راه و شهرسازی از تجارب ارزنده وی استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در معرفی مدیر کل جدید گفت: از ویژگی‌های بارز مهندس منوچهر رحمانی این است که مسیر پیشرفت شغلی خود را از جبهه وجنگ و سنگرهای 8سال دفاع مقدس شروع کرده و در بخش فنی مهندسی با پشتیبانی رزمندگان اسلام خدمات شایسته‌ای  از خود به یادگار گذاشته است.

مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: در این وزارتخانه شرط اصلی اختصاص بودجه‌ها، کار بیشتر است، یعنی هر کس که کار بیشتر کند، بودجه بیشتری دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 1653652

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