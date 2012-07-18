کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سی و هشتمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان کشور پنج شنبه 29 تیر ماه در خراسان شمالی و به میزبانی بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات تحت عنوان انتخابی تیم ملی در رده سنی جوانان، به هدف حضور بهترین جودوکاران در اردوی آماده سازی تیم ملی اعزامی به رقابتهای آسیایی برگزار میشود.
خسرویار با بیان اینکه رقابتهای جودوی انتخابی تیم ملی جوانان به مدت یک روز و در محل سالن جودوی مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار میشود، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 300 ورزشکار در 8 وزن مختلف و در قالب 33 تیم از استانهای کشور با یکدیگر به رقابت میپردازند.
به گفته وی منتخبین این دوره از رقابتها به مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که مهرماه سال جاری به میزبانی چین تایپه (تایوان) برگزار میشود اعزام خواهند شد.
یادآور میشود در دوره گذشته مسابقات آسیایی که به میزبانی لبنان برگزار شد تیم نوجوانان ایران به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم جوانان نیز در جایگاه چهارم آسیا قرار گرفت.
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