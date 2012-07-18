به گزارش خبرنگار مهر، لاله حاکمی عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی خراسان شمالی گفت: ایجاد کلینیک‌های فیزیوتراپی برای بهبود مصدومیت ورزشکاران از موارد ضروری هیئت‌های پزشکی ورزشی در استان‌ها بوده و فدراسیون این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از استان‌های کشور با مراکز فیزیوتراپی مجهز شده‌اند، اظهار داشت: فدراسیون پزشکی برای راه اندازی این مراکز در استان‌های دیگر نیز در حال تلاش و رایزنی با مسئولان وزارت ورزش و جوانان است.

حاکمی در ادامه با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه لزوم بیمه ورزشی ورزشکاران عنوان کرد: اطلاع رسانی عمومی، تبلیغات و نیز برگزاری همایش‌های مختلف سبب گسترش فرهنگ بیمه ورزشی در بین ورزشکاران می‌شود.

وی مبلغ بیمه ورزشی را برای ورزشکاران، سه هزار تومان برای بیمه روستاییان و شش هزار تومان برای بیمه‌های شهری ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 80 درصد از هزینه بیمه ورزشکاران از سوی دولت تامین شده و ورزشکاران تنها 20 درصد از هزینه بیمه را پرداخت می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این مجمع، هیئت پزشکی ورزشی را یک هیئت پشتیبان برای ایجاد فضای سالم ورزشی و تامین سلامت ورزشکاران دانست و اظهار داشت: ایجاد مرکز فیزیوتراپی برای درمان ورزشکاران از نیازهای اصلی ورزشکاران بوده و این نهاد نهایت تلاش خود را برای اجرای این طرح در استان انجام می‌دهد.

علی روشن فعالیت‌های مربوط به این هیئت از جمله فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، امور مربوط به خدمات درمانی ورزشکاران، تغذیه ورزشی و پوشش پزشکی مسابقات از نظر کمی و کیفی را در خراسان شمالی مناسب ارزیابی کرد و افزود: در این زمینه برخی نواقص و کمبودهایی در استان وجود دارد که لازم است با توجه به نیاز ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی استان این موارد تکمیل شود.