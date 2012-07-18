  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۷

وزیر دفاع جدید سوریه:

اقدامات تروریستی ذره ای از عزم نیروهای مسلح سوریه نمی کاهد

اقدامات تروریستی ذره ای از عزم نیروهای مسلح سوریه نمی کاهد

وزیر دفاع جدید سوریه بر عزم جدی نیروهای ارتش برای پاکسازی این کشور از وجود گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "فهد جاسم الفریج" گفت: ترور داوود راجحه وزیر دفاع و معاونش آصف شوکت در انفجار نشست امنیت ملی در دمشق تاثیری بر عملکرد نیروهای مسلح ندارد.

الفریج بیان کرد: شهادت داود راجحه و آصف شوکت در نتیجه یک اقدام تروریستی بوده است و این اقدام بزدلانه تاثیری در عزم ما برای پیگرد تروریستها و آشوبگران نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر  احمد الحاج علی یک تحلیلگر سوری گفت: پس از این آرامشی وجود نخواهد داشت و باندهای تروریستی باید ریشه کن شوند.

شایان ذکر است داود راجحه وزیر دفاع سوریه به همراه معاونش در یک اقدام تروریستی که گروههای مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو مرتکب شدند، در  ساختمان امنیت ملی سوریه در دمشق کشته شدند.

کد مطلب 1653665

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