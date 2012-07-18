اقدامات تروریستی ذره ای از عزم نیروهای مسلح سوریه نمی کاهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "فهد جاسم الفریج" گفت: ترور داوود راجحه وزیر دفاع و معاونش آصف شوکت در انفجار نشست امنیت ملی در دمشق تاثیری بر عملکرد نیروهای مسلح ندارد.

الفریج بیان کرد: شهادت داود راجحه و آصف شوکت در نتیجه یک اقدام تروریستی بوده است و این اقدام بزدلانه تاثیری در عزم ما برای پیگرد تروریستها و آشوبگران نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر احمد الحاج علی یک تحلیلگر سوری گفت: پس از این آرامشی وجود نخواهد داشت و باندهای تروریستی باید ریشه کن شوند.

شایان ذکر است داود راجحه وزیر دفاع سوریه به همراه معاونش در یک اقدام تروریستی که گروههای مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو مرتکب شدند، در ساختمان امنیت ملی سوریه در دمشق کشته شدند.