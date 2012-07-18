180 مبلغ در ماه رمضان به مساجد نهاوند اعزام می شوند

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه ریزیهای لازم برای حضور مردم در مساجد و حسینیه ها و مراکز فرهنگی انجام شده، گفت: در ماه رمضان امسال 180 روحانی مبلغ از حوزه علمیه قم به نهاوند اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه مبلغان ساماندهی و برای حضور در مساجد شهر و روستاهای مختلف شهرستان نهاوند معرفی شده اند، گفت: این افراد در ماه رمضان پاسخگوی مسائل و مشکلات شرعی مردم خواهند بود.

وی در ادامه با بیان اینکه 19 خانه عالم در شهرستان نهاوند ساخته شده و در اختیار امام جماعت دائم روستاها قرار گرفته، گفت: با همت مردم و مسئولان تا پایان سال جاری این تعداد به 35 خانه عالم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در ماه رمضان و با حضور و همکاری مبلغان روحانی برنامه های مختلفی همچون پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی، برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم، گفتمان دینی، راه اندازی پایگاه شبهه شناسی، بوستان معرفت و ختم قرآن در مساجد برگزار می شود.

حجت الاسلام گروسی یادآوری کرد: کلاسهای شبهه شناسی در کانونهای مساجد برای افراد دبیرستانی و بالای 15 سال برگزار میشود و کلاسهای بوستان معرفت برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این برنامه مبلغان آموزش دیده و متخصصان روحانی به سئوالات جوانان و نوجوانان و شبهات ذهنی آنها در مورد دین و اسلام پاسخ می دهند.

وی گفت: متأسفانه با تمام تلاش های صورت گرفته تعداد 30 روستا در شهرستان نهاوند از داشتن روحانی برای اقامه نماز اول وقت در ماه مبارک رمضان محروم هستند.