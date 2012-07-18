عنان خواستار تاخیر در برگزارش نشست شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیشنهاد "کوفی عنان" مبنی بر به تاخیر افتادن نشست شورای امنیت در حال بررسی توسط کشورهای غربی است.

این در خواست پس از انفجار تروریستی امروز در دمشق که طی آن چند نفر از مقامات بلندپایه دولت سوریه کشته شدند، مطرح می شود.

بر این اساس هدف عنان از به تاخیر افتادن نشست شورای امنیت که قرار است امشب در نیویورک برگزار شود، رایزنی با مقامات کشورهای غربی و نیز جلب نظر روسیه به منظور تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه سوریه است.

انفجار امروز دمشق یک روز پس از سخنان ضد سوری ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در امان پایتخت اردن رخ داد. وی روز گذشته صراحتا از مخالفان سوریه و اقدامات تروریستی آنها حمایت کرده بود.

ریاض الاسد فرمانده تروریستهای سوری در یک گفتگوی تلفنی که از مقر وی در ترکیه انجام شد اعلام کرد: نیروهای مخالف حکومت سوریه بمبی را در داخل یکی از اتاق های ساختمان امنیت ملی کار گذاشته اند و زمانی که مقامات بلند پایه دولتی قصد برگزاری نشست را داشتند این بمب را منفجر کرده اند که براثر آن وزیر دفاع و معاون وی و دستیار معاون رئیس جمهوری سوریه کشته و برخی دیگر زخمی شدند.