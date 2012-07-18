به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌ نژاد عصر چهارشنبه پس از دیدار با مردم شهرستان ری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه چون ساختار کشور ما بر اساس عدالت کامل نیست و کارگزاران آن نیز در عدالت کامل نیستند و بعضا تخصص در حد اعلا نیست، مشکلات ایجاد می ‌شود، افزود: بنابراین وقت دولت به دو بخش توجه و رسیدگی به مسائل کلان و بخشی از آن نیز به دیدار با مردم و رسیدگی به مشکلات افراد اختصاص می ‌یابد.

وی به تشریح اهداف و نتایج ملاقات‌های مردمی پرداخت و تصریح کرد: سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی مطالبه‌ای برای کاهش بوروکراسی اداری و کاهش فاصله بین دولت و مردم بود و از جمله ابتکارات دولت نهم و دهم، برگزاری ملاقات‌های مردمی و انجام سفرهای استانی بود.

برگزاری سفرهای استانی و انجام ملاقات‌های مردمی، روشی برای اصلاح ساختار اداری است

احمدی نژاد ادامه داد: ملاقات‌های مردمی باعث برداشتن فاصله بین دولت و مردم و آشنایی هرچه بیشتر آنان با مسائل مردم است و برگزاری سفرهای استانی و انجام ملاقات‌های مردمی، روشی برای اصلاح ساختار اداری است.

وی تصریح کرد: البته به موازات آن، شورای عالی اداری و وزارتخانه‌ ها نیز در راستای برداشتن موانع اداری تلاش کرده‌اند و دولت تا حد توان تلاش کرده تا موانع اداری را برطرف و آن را اصلاح کند.

برخی مشکلات خارج از اراده دولت است

رئیس جمهور افزود: برخی مشکلات خارج از اراده دولت است و در واقع سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی، مطالبه ‌ای برای کاهش بوروکراسی اداری و فاصله بین مردم و دولت است که این امر سرعت در تصمیم‌ گیری‌ها و انجام کارهای کلان را افزایش می ‌دهد.

وی اضافه کرد: مراجعات مردمی دارای دو قسمت است که قسمتی از آن به صورت الکترونیکی انجام می‌ شود و به صورت سریع کارها انجام می شود و بخشی از آن نیز مربوط به منابع مالی و همچنین سیستم بانکی است که قسمتی از کار را کند می ‌کند که البته این امر دلایل مختلفی دارد و ما سعی کرده ‌ایم بخشی از آن را اصلاح کنیم و بخشی از آن نیز خارج از اراده دولت است.

عزم دولت برای کاهش روند بوروکراسی

احمدی ‌نژاد اظهار داشت: عزم دولت، کاهش روند بوروکراسی، ساده‌ سازی سیستم اداری و آسان کردن خدمت ‌رسانی به مردم است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید "مشاهده می ‌شود برخی از ادارات دستوراتی را که برای حل مشکلات مردم صادر شده، پیگیری نکرده و به آن توجهی نمی ‌کنند؛ آیا در دولت کمیته ‌ای است که به این مسائل رسیدگی کند؟" بیان داشت: در این ارتباط دائم گزارش دریافت شده، تذکر داده می‌ شود و در برخی از موارد نیز برخورد می ‌شود.

رئیس‌ جمهور سپس به حجم انبوهی از قوانین در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در برخی موارد، این قوانین و مقررات با یک ایده اولیه جامع تنظیم نشده و جزئی‌ نگری در آن صورت گرفته و بعضا این قوانین با یکدیگر تضاد دارند.

مناسب است قوانین و مقررات را براساس یک ایده جامع اولیه بازنگری کنیم

وی افزود: مناسب است قوانین و مقررات را براساس یک ایده جامع اولیه بازنگری کنیم که این کار را دولت در حوزه مربوط به خود آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم در آینده ‌ای نزدیک این قوانین را مدون کنیم.

احمدی ‌نژاد تأکید کرد: قرار است اطلاع ‌رسانی در این زمینه شود و در این پایگاه، قوانین یک موضوع کنار هم قرار بگیرند و هرکس در هر زمینه کاری داشته باشد، با مراجعه به این سایت ببیند که چه قانونی در این زمینه وجود دارد و در واقع زمینه ‌ای فراهم می‌ شود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.

برخی از استخدام‌ها به دولت تحمیل می‌ شود

وی ادامه داد: برخی اوقات در ساختار اداری‌ کشور شاهد جزئی ‌نگری هستیم؛ به طور مثال در برخی از جاها برخی از استخدام‌ها به دولت تحمیل می‌ شود و این موضوع باعث می‌ شود که مدیریت نیروی انسانی سخت شود و برنامه ‌ریزی انجام شده، دچار خدشه شود.

رئیس ‌جمهور به تلاش دولت برای کاهش ساختار بوروکراسی اداری با ادغام چهار وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این اقدام برای اصلاح ساختار صورت گرفت و خوشبختانه در خدمت‌رسانی به مردم نیز آنچنان خللی ایجاد نشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید "انتظارات شما از مدیران و وزرا و مسئولان چیست؟" بیان داشت: فکر می‌ کنم هر کسی در هر جایی که هست و عنوان افتخارآمیز خدمت‌رسانی به مردم را دارد، باید قدر این موضوع را بداند و در راستای خدمت به مردم حرکت کند و باید قدر خدمت‌گزاری به مردم را دانست.

احمدی ‌نژاد با اشاره به مشکلات مراجعه ‌کنندگان به ملاقات مردمی امروز در شهرری نیز گفت: برخی از مشکلات مراجعه‌ کنندگان مربوط به حوزه شکایت است که به طور مثال در جایی حقشان ضایع شده و این موضوع باعث شده که دچار مشکل شوند یا بعضا کارشان انجام نشده است.