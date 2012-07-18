هزینه 146 میلیون تومانی اداره بهزیستی دامغان در حوزه توانبخشی

به گزارس خبرنگار مهر، حسن غربا عصر چهارشنبه در جشن مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان دامغان به مناسبت هفته بهزیستی در سالن اجتماعات این اداره با اشاره به هزینه 146 میلیون تومانی این اداره در حوزه توان بخشی اظهار داشت: اداره بهزیستی دامغان سال گذشته 40 میلیون و 500 هزار تومان به احداث مسکن معلولین و محرومین تحت پوشش این اداره کمک مالی نموده است.

وی تصریح کرد: در حوزه امور اجتماعی 464 نفر تحت پوشش این حوزه قرار دارند و در طول سال از خدمات اداره بهزیستی بهره مند می شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دامغان یادآور شد: 155 نفر بیمار روانی تحت پوشش این اداره قرار دارند.

وی گفت: یک هزار و 82 نفر معلول در این شهرستان از سال گذشته تاکنون از اداره بهزیستی خدمات دریافت کردند.

غربا گفت: در شهرستان دامغان یکهزار و 746 نفر معلول شناسایی شدند.

وی همچنین از ارائه خدمات به 350 نفر در قالب طرح های کاهش طلاق، کودکان خیابانی و زنان آسیب دیده اجتماعی از سوی اداره بهزیستی این شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر، اجرای موسیقی و تجلیل از معلولین تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان دامغان از دیگر برنامه های این جشن بود.