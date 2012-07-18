بیشتر مراجعه کنندگان به هیئت دولت در شهرری مشکل مسکن داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی رئیس جمهور و اعضای دولت با مردم شهرری افزود: برخی از این افراد به خاطر اینکه توان پیش ‌پرداخت نداشتند، نتوانسته بودند در مسکن مهر ثبت‌ نام کنند و با مشکل مسکن روبرو بودند که در این ارتباط راهنمایی‌ های لازم انجام شد تا مشکل‌شان حل شود.

وی تأکید کرد: برخی از مراجعه‌ کنندگان نیز مشکل درمان داشتند، از جمله خانواده‌ ای که در کنار مشکل درمان، مشکل مسکن نیز داشت که در این ارتباط نیز راهنمایی‌های لازم برای حل مشکل وی ارائه شد.

ثمره هاشمی ادامه داد: برخی از این مشکلات مراجعه ‌کنندگان باعث شده که دولت برای حل این مشکلات اقدام به گرفتن تصمیمات کلان بکند، یعنی پس از بررسی این مشکلات اقدام به تصمیم‌گیری کلان کرده و در واقع می ‌توان گفت منشأ برخی از این تصمیم‌گیری‌های کلان دولت، مراجعات عمومی مردم و مشکلات آنها بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که "در پی این دیدار مردمی برخی از مراجعه ‌کنندگان اعلام می‌ کردند که مسکن آنها در پرند برخی از امکانات را دارا نیست و برخی پیمانکاران کار را به صورت نیمه تمام رها کرده‌اند"، اظهار داشت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، با نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در این ارتباط صحبت خواهد شد تا پیگیری کند.