سمینار بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی در ساخت و سازهای شهری در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سمینار تخصصی بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی در ساخت و سازهای شهری بعد از ظهر چهارشنبه در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



این همایش به همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج برگزار شد.

میان برنامه پیام های بازرگانی تبلیغاتی با آرم شرکت های مختلف نیز پخش شد.



وحیدی و شریفی از اعضای شورای شهر کرج و شهرداران منطقه های مختلف کرج نیز در این همایش حضور داشتند.



رونمایی از کتاب استاندارد در راستای مصرف بهینه انرژی نیز در حاشیه این همایش انجام شد.



در کلیپی که در میان برنامه پخش شد بیان شد که مرگ خاموش از سال 82 تا 86 درایران حدود 15 درصد رشد داشته است بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به دلیل اینکه مردم مجاری هوا را برای جلوگیری از ورود سرما و کاهش مصرف انرژی بستند این رقم به 60 درصد افزایش یافته است.



سید علی آقازاده شهردار کرج نیز در میان برنامه برای سخنرانی به سمینار آمد.



در پایان مراسم از فعالان این عرصه تجلیل بعمل آمد.

