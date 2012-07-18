آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی در ساخت و سازهای شهری که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: با مقایسه مصرف انرژی ایران با دیگر کشورها و مشاهده آمارها متوجه می شویم که بی رویه انرژی مصرف می کنیم.

وی گفت: در قرآن نیز هم آمده که درست مصرف کنیم و این وظیفه ماست که برای آیندگان نیز بخشی از انرژی را ذخیره کنیم.



وی با انتقاد از اینکه بی توجه مصرف می کنیم و تا به حال انرژی ما ارزان بوده، اضافه کرد: دولت برای تهیه انرژی هزینه های زیادی را پرداخت می کند.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری بهتر شدن ساخت و ساز، ارتقای کیفیت و ارزش گذاشتن به محل سکونت است.



احمدی اظهار داشت: همه نیازمند آموزش و یادگیری هستیم، این نشست با یاد آوری مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برگزار شده است.



با هدفمندی یارانه تازه متوجه مصرف زیاد انرژی شده ایم



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: با هدفمندی یارانه و گران شدن سوخت تازه متوجه شدیم که مصرف سوخت در کشور زیاد است.



وی افزود: طی سه سال گذشته بخش عمده ای از طرح تفصیلی کرج بعد از 9 سال موفق شد به تصویب شورای عالی برسد و تلاش کردیم مشکلات آن را برطرف کنیم.



وی با بیان اینکه اخیراً طرح جامع کرج نیز به تصویب رسیده است و در کنار آن آموزش نیز انجام شده، اضافه کرد: طی سال گذشته سه سمینار آموزشی در خارج از شهر کرج برگزار کرده ایم.



فرصت خدمتگذاری کم است



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج تاکید کرد: باید به جامعه خدمت کنیم به دلیل اینکه فرصت خدمت گذاری بسیار اندک است.

وی گفت: اگر بتوانیم درست بسازیم و نظارت کنیم و همچنین مصالح درست را در ساخت و ساز به کار ببریم فکر کنم که رفاه مردم تا حدودی تامین شود و مردم حتی یک پس اندازی از صرفه جویی ها خواهند داشت.



وی ادامه داد: در طرح جامع کرج اتوبان همت به سمت ملارد و شهریار و همت شمالی به تصویب رسیده که دولت تقبل کرده تا پایان دولت فعلی آن را به سمت جاده خلج آباد به اتمام برساند.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه در رفت و آمد مردم انرژی زیاد مصرف می شود و کمتر به آن توجه می شود، اضافه کرد: رفت و آمد مردم به ادارات از جمله شهرداری باید کاهش یابد تا در انرژی و وقت مردم صرفه جویی شود.



احمدی افزود: نظام مهندسی البرز شکل گرفته و امروزه با نظام مهندسی تفاهم نامه داریم که پروانه به راحتی صادر شود و در شهروندان نیز زمان صرفه جویی شود.