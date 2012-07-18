اجرای نمایش "عشق هشتم" در تویسرکان/ معرفی برگزیدگان جشنواره خاطره نویسی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عشق هشتم" به کارگردانی غلامرضا ناصری و نویسندگی حمید همتی در تویسرکان به روی صحنه رفت.

این نمایش در روزهای برگزاری هفته فرهنگ رضوی استان همدان در مجتمع فرهنگی و هنری فردوسی تویسرکان به روی صحنه می رود.

علاقمندان می توانند همه روزه تا 30 تیرماه به تماشای این نمایش بپردازند.

پارک تاریخی ملایر رنگ و بوی امام رضا(ع) گرفت

کودکان و نوجوانان ملایری همزمان با برگزاری هفته رضوی در استان همدان، پارک تاریخی سیفیه ملایر را با نقاشی های رضوی نقش زدند.

650 کودک و نوجوان ملایری به همراه خانواده هایشان در مسابقه طولانی ترین نقاشی با موضوع امام رضا(ع) شرکت کردند و نقاشی به طول 700 متر را در پارک سیفیه ملایر ترسیم کردند.

در این برنامه به 50 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

برگزیدگان جشنواره استانی خاطره نویسی رضوی معرفی شدند

مراسم تجلیل از راویان خاطره های رضوی برگزار شد و صاحبان بهترین خاطره ها از زیارت امام رضا(ع) تجلیل شدند.

رئیس بسیج هنرمندان همدان در این مراسم ضمن روایت خاطره ای از زیارت امام هشتم(ع)، نفرات برگزیده خاطره نویسی رضوی را معرفی کرد.

مریم برزگر، سجاد سوری و سید علی مساواتی به عنوان نفرات برگزیده خاطره گویی رضوی معرفی شدند.

در ادامه مراسم یکی از حاضران خاطره شفاهی خود را از زیارت امام رضا (ع) روایت کرد در بخش خاطره شفاهی رضوی تجلیل شد.

استقبال گسترده کودکان و نوجوانان از مسابقه نقاشی "ضامن آهو"

400 کودک و نوجوان رزنی همزمان با برگزاری هفته رضوی استان همدان در مسابقه نقاشی رضوی شرکت کردند.

در این مراسم که در خیابان اندیشه شهرستان رزن برگزار شد، خردسالان، کودکان و نوجوانان شهر رزن شرکت داشتند.

هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی شهرستان رزن آثار نقاشی را در 4 رده سنی 3 تا 6 سال، 7 تا 11 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال داوری کردند.

در پایان از هشت نفر از برگزیدگان به صورت ویژه تجلیل شد و تمامی شرکت کنندگان هدیه گرفتند.

کودکان روستایی همدان با موضوع امام رضا(ع) نقاشی کشیدند

کودکان روستای اسلام آباد ملایر، یک نقاشی به طول 250 متر با موضوع امام رضا(ع) ترسیم کردند.

بر اساس این گزارش، در ایجاد این نقاشی 220 کودک و نوجوان روستای اسلام آباد ملایر و روستاهای همجوار شرکت داشتند و نقاشی های خود را بر روی پارچه کشیدند.

در حاشیه این برنامه نمایش "چشم چشم دو ابرو" به کارگردانی رضا فقیهی برای کودکان و نوجوانان اجرا شد.

این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر، بخشداری مرکزی ملایر و دهیاری های دهستان ترک شرقی انجام شد.

دفتر انجمن سینمای جوان همدان جا به جا شد

محل دفتر انجمن سینمای جوان استان همدان از مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی به محل سابق این دفتر منتقل شد.

مدیر انجمن سینمای جوانان دفتر همدان افزود: محل جدید دفتر این انجمن در خیابان میرزاده عشقی، پیچ زندان همدان واقع شده است.

مسعود ویژه افزود: هنرمندان و علاقمندان به هنر سینما از این پس می توانند برای پیگیری فعالیت های سینمایی خود به محل جدید مراجعه کنند.