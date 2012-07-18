  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۰

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تعویق نشست شورای امنیت درباره سوریه

تعویق نشست شورای امنیت درباره سوریه

رسانه های عربی لحظاتی پیش از به تعویق افتادن نشست مربوط به شورای امنیت درباره سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش اعلام کرد نشست شورای امنیت درباره سوریه به پنجشنبه(فردا) موکول شده است.

شایان ذکر است کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه خواستار تعویق نشست شورای امنیت شده بود.

کد مطلب 1653704

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