تعویق نشست شورای امنیت درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش اعلام کرد نشست شورای امنیت درباره سوریه به پنجشنبه(فردا) موکول شده است.

شایان ذکر است کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه خواستار تعویق نشست شورای امنیت شده بود.